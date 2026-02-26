Hilary Duff rompe el silencio sobre su rivalidad con Lindsay Lohan; fue su gran enemiga de la infancia

En el famoso podcast “Call Her Daddy” la reconocida actriz y cantante Hilary Duff confesó que la estrella de “Juego de gemelas”, Lindsay Lohan, fue su némesis de la infancia.

¿Qué dijo Hilary Duff sobre Lindsay Lohan?

En el podcast “Call Her Daddy”, la entrevistadora Alex Cooper cuestionó a Hilary Duff sobre cómo había sido su relación con Lindsay Lohan pues le preguntó ¿acosaste intencionalmente el estreno de “Freaky friday”? A lo que Hilary respondió “Sí, yo era una adolescente”. Incluso mencionó que nunca se sorprendió cuando Lohan apareció en el estreno de “Cheapter by the dozen”. La estrella de Lizzie McGuire dijo que Lindsay fue como su némesis en la infancia. “Pero ahora han pasado tantos años, ¿a quién le importa?”, dijo la actriz.

Una de las cosas que Duff reiteró fue que Lohan y ella se encuentran muy bien ya que la protagonista de “Herbie: Fully Loaded” en una ocasión estando en un club le preguntó “¿Estamos bien?” a lo que ella respondió “Estamos bien”. Esto sin duda ha respondido, después de tantos años, cómo era su relación ya que ambas fueron estrellas de la televisión en los años dos mil por lo que ante el ojo público había una rivalidad en la que estaban envueltas ya que ambas protagonizaron grandes películas juveniles e infantiles.

¿En qué películas ha participado Hilary Duff?

Hilary Duff cuenta con una amplia trayectoria profesional. Ha destacado principalmente por su trabajo como actriz pues algunos de sus proyectos más reconocidos incluyen películas como: La nueva cenicienta (2004), Más barato por docena (2003), Lizzie McGuire: Estrella Pop (2003), Agente Cody Banks (2003), Más Barato por Docena 2 (2005), Casper y la Brujita (1998), El Hombre Perfecto (2005), Raise Your Voice (2004), entre otras.

Actualmente ha regresado a retomar su carrera musical pues recientemente lanzó su álbum musical “luck…or something” y no solo eso, sino que iniciará su gira dando conciertos que sus fans esperan con ansias.

La cantante se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera ya que está de vuelta luego de haber marcado a miles de generaciones con su trabajo, mismas que ha seguido de cerca su trayectoria, desde que convirtió temas como “Come Clean”, “So Yesterday” y “Fly” en éxitos hasta la fecha.