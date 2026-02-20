Hilary Duff habla de la RUPTURA con su hermana Haylie

Con el regreso de Hilary Duff, de 38 años, a la música con su álbum “Luck… or something” ha venido acompañado de una catarsis pública que nadie esperaba: la confirmación de que no se habla con su hermana mayor, Haylie Duff, desde hace años.

En una entrevista profundamente emotiva con Anthony Mason para CBS Mornings este viernes, la cantante confesó la verdad. Al ser cuestionada sobre si su sencillo "We Don't Talk" era una dedicatoria a Haylie, Hilary no pudo contener las lágrimas: "Sí, definitivamente se trata de mi hermana. La parte más solitaria de mi existencia es no tenerla en mi vida en este momento".

¿Por qué Hilary le escribió una canción a Haylie?

Los fanáticos ya habían encendido las alarmas durante su reciente concierto en Londres, analizando una letra que parece apuntar directamente a una rivalidad profesional o personal que erosionó el vínculo.

"Y si es porque estás celosa / Dios sabe que lo vendería todo y luego te daría la mitad más grande", canta Hilary.

La canción funciona como una carta abierta y un ruego de reconciliación: "Volvamos a como éramos de niños... estoy tan harta de estar tan triste por cómo no hablamos".

Sin embargo, a pesar de la vulnerabilidad de la pieza, Hilary confesó que no está segura de que la música sea el puente que las vuelva a unir. "Tengo que existir como persona por mi cuenta. No sé cómo reaccionará ella", admitió con resignación ante las cámaras.

¿Por qué Hilary no le habla a Haylie?

Aunque las hermanas no han sido vistas juntas desde 2019, las teorías sobre su pelea han inundado las redes sociales. Mientras algunos mencionan diferencias ideológicas y políticas que se volvieron irreconciliables, otros informes de portales especializados sugieren un conflicto mucho más doméstico: tensiones entre sus respectivos esposos, Matthew Koma y Matthew Rosenberg.

Al hablar con Rolling Stone, mencionó que solo ahora se siente lo suficientemente segura en su propia estructura familiar (con Koma y sus hijos) para abrir esa herida pública y dejar de cargar con el peso del secreto.

