Kant, filósofo alemán: “La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber”

Cuando se habla de filosofía inmediatamente nos remontamos a tiempos pasados y se vienen a la cabeza las grandes mentes cuyas máximas se mantienen vigentes a pesar del paso de los años. Sin embargo, la capacidad de filosofar no es un don reservado para académicos en torres de marfil, sino una condición inherente al ser humano.

Es por eso que la filosofía es una invitación a pensar y cuestionarnos el porqué de nuestras acciones, la naturaleza de la justicia o el sentido de la existencia. Hacerlo ya nos pone en posición de estar ejerciendo el pensamiento filosófico, aunque recurrir a las premisas de los grandes maestros siempre es una buena idea.

¿Quién fue Kant?

Entre las grandes mentes que han potenciado a la filosofía se encuentra la de Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Modernidad y una figura central de la Ilustración.

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El trabajo de Kant transformó la filosofía al proponer el idealismo trascendental, una doctrina que sostiene que el conocimiento humano no se limita a recibir pasivamente información del mundo, sino que la mente procesa y organiza la experiencia a través de estructuras innatas como el tiempo y el espacio, resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

Kant y una frase sobre la “perfección”

Cuando se habla de Kant es imposible no llegar a su famosa obra, la Crítica de la razón pura, que buscó establecer los límites y las capacidades del entendimiento humano, mediando entre el racionalismo y el empirismo de su época.

Además, el filósofo alemán dejó como regalo para la humanidad frases muy poderosas como la que señala que “La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber”. Esta premisa sintetiza el núcleo de la ética deontológica de Kant ya que, para él, el valor moral de una acción no reside en el resultado que se obtiene, sino en la intención y el principio que motiva dicha acción.

En la actualidad, esta premisa de Kant implica actuar con integridad por convicción propia y no por la búsqueda de validación externa, recompensas económicas o beneficios en algoritmos digitales. Gemini nos ayuda a revelar que “significa que la verdadera excelencia humana se manifiesta cuando elegimos hacer lo correcto en el anonimato —ya sea en la honestidad profesional o en la responsabilidad civil y ambiental—, priorizando principios universales y la coherencia interna sobre cualquier conveniencia personal o éxito mediático”.