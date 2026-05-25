VIDEO: Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas. ¿Cuál es su estado de salud?

Kevin Bacon es uno de esos actores que siempre nos da gusto ver, pero parece que no tanto a las abejas. El intérprete contó recientemente en sus redes sociales que un enjambre lo atacó específicamente a él durante un viaje de senderismo en familia. A continuación te decimos lo que le pasó.

Kevin Bacon revela que un enjambre de abejas lo atacó

Kevin Bacon relató en un video para su cuenta de Instagram que hizo un viaje de senderismo con su hija, Sosie Bacon, y la pareja de ella, el actor Scoot McNairy. Este último les advirtió sobre la presencia de un enjambre y, casi de inmediato, el protagonista de "Footloose" se convirtió en su objetivo.

"Seguro no les gusta mi trabajo a estas abejas, porque a ellos dos los dejaron en paz y se fueron contra mí", dijo. "Me picaron por todos lados, incluso por debajo de mi playera".

A pesar del mal rato, Kevin Bacon agradeció la "amabilidad" de Sosie porque no sacó su teléfono para empezar a grabar "este épico baile de abejas picándome que yo estaba haciendo". Aun así, le pidió que lo recreara después y, de esta manera, el video del actor termina con un clip de Sosie imitando a su padre siendo atacado por el enjambre.

Por el tono en que el intérprete compartió la historia y editó el video, se da a entender que se encuentra bien de salud y el incidente afortunadamente no pasó a mayores.

"Fue nada más, y nada menos, ese mismo baile", comentó Sosie Bacon en la publicación acerca de la dramatización que hizo. Kyra Sedgwick, madre de Sosie, también comentó celebrando la recreación del baile.

Actualmente la familia de actores está promocionando un proyecto que grabaron juntos, de nombre "Family movie". Se trata de una película de comedia y terror con toque meta, donde aparecen Kevin, Kyra, Sosie y su hermano mayor, Travis.