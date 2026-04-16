Arrestan a la madrastra de Lindsay Lohan tras presunto ataque al padre de la protagonista de “Juego de Gemelas”

La familia de la protagonista de la película "Chicas Pesadas", Lindsay Lohan, nuevamente vuelve a acaparar la atención de todos. Esta vez debido a que su padre, Michael Lohan de 65 años de edad, fue agredido por Kate Major, ex pareja del hombre. De acuerdo con TMZ y Daily Mail los hechos sucedieron el pasado martes 14 de abril en la casa de la madrastra de Lindsay, en Texas. Hasta el momento se sabe que el ataque se dió con un arma blanca (cuchillo). Sin embargo, el padre de la actriz se encuentra a salvo y fuera de peligro debido a que el arma no impactó ni atravesó su cuerpo.

¿Por qué Kate Major atacó al padre de Lindsay Lohan?

De acuerdo con la información que ha reportado el medio TMZ, el padre de la protagonista de "Herbie a toda marcha" acudió a la casa de Kate Major para el intercambio de sus dos hijos menores, Landon y Logan, de 13 y 11 años. Sin embargo, su ex pareja se encontraba dormida y debido a esto se molestó. Según lo que se ha compartido, la discusión se habría llevado a acbo en la cocina de la casa donde las cosas fueron subiendo de nivel ya que su ex pareja sentimental habría agredido físicamente al padre de la actriz dejandolo lesionado y ensangrentado de la nariz, lo que posteriormente terminó en un ataque directo por parte de Kate a Michael Lohan con una arma blanca. Afortunadamente los hechos no provocaron una tragedia ya que el cuchillo rebotó razón por la que el padre de Linsday se encuentra a salvo.

¿Cómo fue el arresto de Kate Major?

De acuerdo con el medio Daily Mail, los agentes policiacos se percataron de que Kate Major parecía haber consumido sustancias alcohólicas por lo que una de las condiciones para liberarla, luego de su detención, fue someterse a pruebas para verificar su estado. Por su parte se le limitó el contacto con el padre de Lindsay Lohan Lindsay Lohan, con quien se casó en el año 2014. Sin embargo, ambos han tenido una relación con conflictos por lo que iniciaron su proceso de divorcio cuatro años depués de su unión, pero no se ha concluido de manera oficial hasta el momento.

