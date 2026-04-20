Madonna sufre robo tras Coachella y ofrece recompensa por su vestuario histórico

No todo fue risas después de Coachella, pues Madonna denunció que le fueron robadas varias piezas de vestuario tras su presentación sorpresa en Coachella 2026, donde compartió escenario con la cantante Sabrina Carpenter. El incidente ocurrió después de su show el viernes, cuando la artista descubrió que algunas de sus prendas clave, incluyendo el emblemático corset morado, la chamarra azul, las botas y otros accesorios, habían sido robados.

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El momento histórico en el que Madonna subió al escenario

Sin duda, la aparición de Madonna en Coachella fue uno de los momentos más comentados del festival. Arriba en el escenario interpretó junto a Sabrina Carpenter los temas de “Vogue” y “Like a Prayer”. Por si fuera poco, aprovechó el escenario para estrenar su nueva música y revivir un poco la era Confessions.

|Crédito: Instagram @madonna

¿Qué fue lo que le robaron?

Madonna reportó que se le robaron varias cosas, pero sobre todo resalta el del outfit que hacía referencia directa a su presentación de 2006. Fue por eso que la cantante acudió de inmediato a las redes sociales para intentar encontrar su vestuario, pues, en palabras de la propia cantante: “No solo es ropa, es parte de mi historia”.

“Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón”, finalizó la Reina del Pop.

¿Robo o descuido interno?

No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó al finalizar su concierto en Coachella, pero es probable que se tratara de un error logístico, un robo interno o una confusión en el backstage. Haya sido como haya sido, la cantante busca desesperada su vestuario y seguramente la recompensa será una enorme suma de dinero gracias al valor histórico y sentimental de la ropa.