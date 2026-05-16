Muere famoso cantante de forma TRÁGICA en plena vía pública

El pasado viernes 15 de mayo se reportó que fue asesinado el famoso cantante de flamenco de 52 años de edad Matías Corraliza Fernández, mejor conocido como Matías de Paula sobre la vía pública en la plaza Rafael Albert, ubicada en Villanueva de la Serena en Badajoz, España . Hasta este momento las autoridades no han realizado la detención del responsable. Sin embargo, se ha logrado a identificar a una persona, quién sería la presunta autora del crimen aunque hasta ahora permanece en libertad.

¿Cómo fue el ataque a Matías de Paula?

Según los reportes, el reconocido cantante fue víctima de varios disparos con arma de fuego sobre la vía pública en la plaza Rafael Albert. Luego de esto las autoridades policiales arribaron al lugar. A pesar de que el cantautor recibió apoyo por parte del personal médico lamentablemente perdió la vida y su cuerpo tuvo que ser trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz para que se realizara la debida autopsia. La noticia de su asesinato ha conmovido a toda la insdustria musical debido a que el artista no solo destacó por su talento sino que también fungió como profesor enseñando a muchos jovenes.

¿Quién era Matías de Paula?

Matías de Paul inició su carrera a temprana edad en Madrid ya que tenía tan solo 16 años. Con el tiempo fue desarrollando su carrera hasta el punto de presentarse en lugares como Japón y Estados Unidos. El artista permanecía a una familia de músicos ya que su padre era Diego Corraliza “El Chucarro” y sus hermanos Sandra Fernández y Diego de Paula. Por otro lado, impulsó la peña flamenca y buscó trasmitir conocimientos de la materia a más jóvenes. Dentro de su trayectoria profesional también destaca su paso por el Ballet Nacional de España. Por otro lado figuras reconocidas como Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Antonio Canales y Pitingo, quienes llegaron a trabajar con Matías de Paula.