Miley Cyrus ENFURECE y discute con paparazzi que empujó a su mamá (VIDEO)

En las últimas horas el nombre de la cantante estadounidense Miley Cyrus se convirtió en tendencia luego de protagonizar un incómodo momento con un paparazzi que intentaba fotografiarla mientras salía junto a su madre, Tish Cyrus, de un restaurante.

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De acuerdo con las imágenes que se difundieron, la artista fue captada con su madre en un restaurante, tras salir del lugar tanto ella como la señora Cyrus se percataron de la presencia de las cámaras por lo que la mamá de la artista decidió correr a la camioneta, sin embargo, en su intento de querer ingresar rápido “chocó” con el fotógrafo y la cantante reaccionó de inmediato señalando que la golpeó y empujó con su cámara.

Debido a este incidente comenzaron los gritos y manotazos de la intérprete hacia el hombre, pero él aseguraba que nunca la tocó y fue ahí donde empezaron los intercambios de palabras.

Golpeaste a mi mamá con tu cámara… No vuelvas a hacer eso de nuevo, casi lastimas a mi mamá, expresó Miley Cyrus

Aunque no se reportaron agresiones mayores ni lesiones, usuarios en redes sociales defendieron la reacción de la intérprete de “Flowers”, mientras que otros expresan que fue un accidente y que hasta se podría decir que nunca tocó a su mamá.

Hasta el momento Miley Cyrus ni su mamá han dado declaraciones de lo ocurrido, sin embargo, el video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios que expresan el acoso que viven los artistas por parte de los medios especialmente en espacios públicos y momentos personales.

Esta no es la primera vez que la protagonista de “Hannah Montana” enfrenta situaciones relacionadas con la presión mediática, pues en distintas ocasiones se han reportado enfrentamientos entre ella y la prensa.

Este episodio ha llamado la atención tanto de sus fans como de medios ya que ocurre en un momento importante de su carrera artística , pues el próximo 22 de mayo de 2026 recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento a su trayectoria dentro de la música y el entretenimiento.