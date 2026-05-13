Luto en Japón: Muere Yuji Ohno, figura clave del anime Lupin

El mundo del anime ha perdido a un grande. Yuji Ohno, reconocido mundialmente por crear la inolvidable música de Lupin the Third, falleció a los 84 años el pasado 4 de mayo. De acuerdo con lo compartido a través de su sitio web y redes sociales oficiales, el músico murió tranquilamente mientras dormía. Miles de fans reaccionaron, pues lo recordaban como una figura esencial del anime, el jazz y la cultura pop japonesa. Gracias a su enorme talento, es considerado una de las figuras más importantes en la historia musical del anime, por lo que su legado sonará para siempre en el corazón de miles de fans.

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¿Quién fue Yuji Ohno?

El talentoso músico Yuji Ohno nació en 1941 en Shizuoka, Japón. Curiosamente, en un principio él decidió estudiar derecho, pero terminó encontrando su verdadera pasión: el jazz. Este género se convertiría en su estilo musical. Con el tiempo se convirtió en un habilidoso pianista y comenzó a formar parte de agrupaciones de jazz y logró desarrollar un sonido elegante y sofisticado. Cada uno de estos pasos que dio en su carrera lo llevaron a crear la música para el universo de Lupin.

Se reporta que Yuji Ohno ha fallecido a la edad de 84 años.



Fue un legendario compositor de jazz conocido por su trabajo en Lupin III. pic.twitter.com/M0RbuqLVo3 — Animetrends (@AnimetrendsLA) May 13, 2026

La música que convirtió a Lupin en leyenda

Cuando Yuji entró al mundo del anime, su vida dio un giro importante, pues gracias a su trabajo su popularidad explotó en 1977 con el “Lupin the Third Theme” (El tema musical de Lupin tercero), una de las melodías más reconocibles en toda la historia del anime. Esta pieza fascina a los fans por su mezcla de jazz, funk, big band y acción cinematográfica.

Su trabajo con Hayao Miyazaki y otros clásicos

Pero Lupin III no fue todo en su carrera, pues también trabajó en proyectos icónicos como:



The Castle of Cagliostro

Captain Future

Space Adventure Cobra

Muchos fans que conocen su trabajo aseguran que él ayudó a construir la identidad de sonido del anime de finales de los 70 y 80.

