Luto en el música mundial: Muere uno de los raperos multiplatino MÁS queridos; acababa de celebrar su cumpleaños

Este viernes viernes se confirmó la muerte de uno de los raperos más queridos de todos los tiempos, pues Robert Ginyard, mejor conocido como Rob Base falleció a la edad de 59 años, siendo una de las figuras que ayudó a construir y darle identidad a la cultura del hip-hop mundial.

Hoy en día Rob Base es considerado como uno de los pioneros del hip-hop, pues desde la década de los 80’s, este conquistó las listas de popularidad junto a su socio DJ E-Z Rock, con quien formó un dúo que logró impactar en la industria de la música como pocos en aquella época.

¿Quién fue Rob Base?

Desde finales de la década de los 80’s el sonido de Rob Base & DJ E-Z Rock se volvió uno de los más característicos, e incluso se podría decir que formaron toda una escuela del rap y hip-hop en Harlem, Nueva York, donde su influencia fue notoria en los siguientes años gracias a su estilo.

El dúo se coló dentro de la esfera mundial de la música gracias a su canción “It Takes Two”; misma que fue todo un éxito multi-platino en el año de 1988, dejando ver lo que poco a poco le vendría al hip-hop, e inlcuso ese tema ha aparecido en la película de "Iron-Man 2" o "Love and Basketball" de Spike Lee, además de la estación de radio de GTA San Andreas "Old School Hip-Hop".

¿De qué murió Rob Base?

Era sabido que desde hace algunos años el rapero libraba una intensa batalla contra el cáncer, misma que le habría quitado la vida a los 59 años, dejando un gran legado dentro de la música hip-hop.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde se informó que partió rodeado de sus familiares y seres queridos, siendo que apenas el lunes 18 de mayo había celebrado su cumpleaños.