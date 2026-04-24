Nietzsche, filósofo alemán: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”

Son muchas las personas que entienden que la filosofía es una herramienta fundamental para desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. Esta disciplina invita a cuestionarnos todo y no dar nada por sentado.

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Cuando se estudia filosofía se conoce el pensamiento de los grandes maestros que han quedado inmortalizados en la historia de la humanidad, pero además se afina la capacidad de analizar argumentos, detectar falacias y construir una visión del mundo propia, que sea coherente y fundamentada.

¿Quién fue Nietzsche?

Friedrich Nietzsche es uno de los grandes referentes de la filosofía, presentado por Gemini (Inteligencia Artificial) como un influyente filósofo, poeta y filólogo alemán del siglo XIX, cuya obra desafió los cimientos de la cultura, la religión y la filosofía occidental.

Nietzsche es conocido sobre todo por su crítica radical a la moralidad cristiana y por proclamar la "muerte de Dios", argumentando que los valores tradicionales habían perdido su fuerza vinculante en la sociedad moderna. Tenía un estilo provocador con el que buscó desmantelar lo que consideraba una moral de esclavos para dar paso a una nueva escala de valores basada en la afirmación de la vida y la libertad individual.

La frase de Nietzsche sobre resiliencia y voluntad

Diferentes bibliografías consultadas afirman que el pensamiento de Nietzsche introdujo conceptos fundamentales como el superhombre (Übermensch), la voluntad de poder y el eterno retorno. Sus frases son virales en redes sociales y plataformas digitales, incluyendo la que dice “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”.

Esta frase del filósofo alemán es uno de los pilares de su filosofía y, precisa Gemini, se convirtió en la base de la logoterapia de Viktor Frankl tras su experiencia en los campos de concentración. Esta afirmación es una declaración poderosa sobre la resiliencia y la voluntad. Sugiere que el sufrimiento o las dificultades externas (el "cómo") pierden su capacidad de destruirnos cuando existe un propósito, un valor o una meta interna (el "porqué") que dota de sentido a esa lucha.

En el presente, esta premisa de Nietzsche se traduce en la búsqueda de un propósito personal frente a la incertidumbre laboral y la saturación digital, actuando como un filtro que evita el agotamiento ante las exigencias del entorno.

En un mundo de gratificación instantánea, esta filosofía de Nietzsche nos recuerda que la verdadera resiliencia no nace de la comodidad, sino de tener una meta clara que nos permita navegar cualquier crisis con autonomía y determinación.