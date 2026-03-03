Park Bom de 2NE1 rompe el silencio y señala a YG: la carta que reabre la polémica

Park Bom reapareció con una carta escrita completamente a mano para aclarar, una vez más, el escándalo que enfrentó en 2014 por la importación de Adderall, medicamento que es utilizado. Para tratar el trastorno por déficit de atención (ADD). En su mensaje publicado recientemente, la exintegrante de 2NE1 aseguró que ella nunca ha consumido drogas ilegales y que el fármaco que poseía era parte de un tratamiento que se le recetó en Estados Unidos. Por si fuera poco, mencionó directamente a YG Entertainment, Yang Hyunsuk, Teddy Park, CL (Lee Chaelin) y Sandara Park, reabriendo un capítulo delicado en la historia del K-pop.

¿Qué pasó realmente con el caso Adderall?

Nos remontamos a 2014; en ese año se reveló que Park Bom había recibido desde Estados Unidos un paquete con Adderall, sustancia regulada en Corea del Sur. Aunque las investigaciones concluyeron que no había motivo para ejercer algún tipo de cargo penal formal en su contra, el daño mediático fue enorme. A la cantante se le señaló como “adicta”, afectando su imagen y la de 2NE1 en pleno auge.

Las acusaciones que reavivan la controversia

En su carta, ella reafirma que no era una droga ni que la utilizaba con ese fin; únicamente era el tratamiento a seguir para su trastorno. Lo más impactante del mensaje es cuando sugiere que fue utilizada como “cortina de humo” para desviar la atención de otro asunto relacionado con Sandara Park. Llama la atención que a estas alturas siga pidiendo públicamente que YG Entertainment y figuras como Yang Hyunsuk o Teddy Park no afirmen que usó más dosis de la prescrita.

Más allá del escándalo: salud mental en el K-pop

Una vez más se reabre el tema de la salud mental en el mundo del K-pop, pues para muchos fans es evidente que la presión mediática causó daños en la salud de la cantante. La carta deja ver que el impacto emocional fue inimaginable cuando escribe: “Sentí que había muerto”. En Corea del Sur existe un fuerte estigma hacia los idols cuando se trata de tratamientos psiquiátricos y medicamentos regulados.