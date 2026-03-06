Pedro Pascal aparece paseando en CDMX con Rafael Olarra y desata rumores entre fans

Esta nota es una de esas que te hace ver que hay gente muy afortunada en el mundo y te hace preguntar, ¿por qué no a mí? Resulta que Pedro Pascal fue visto recientemente paseando en la Ciudad de México junto al diseñador Rafael Olarra. Juntos recorrieron varios puntos emblemáticos de la Ciudad de México, destacando entre ellos el Museo Nacional de Antropología, en el Bosque de Chapultepec, uno de los recintos culturales más importantes del país. Los afortunados que pudieron encontrarse compartieron los videos y fotos en redes sociales, volviéndose virales.

Las imágenes muestran al protagonista de The Last of Us recorriendo la emblemática entrada al museo, disfrutando como lo hace cualquier turista que visita la CDMX. Algunos fans que lo reconocieron no pudieron evitar pedirle una foto o grabar un video del momento.

Pedro Pascal sorprende a fans durante su visita al Museo de Antropología

Algo que llamó mucho la atención en redes sociales es que, en los videos compartidos por los fans del héroe de Marvel, se encontraba acompañado de Rafael Olarra, disfrutando del recorrido cultural sin escoltas visibles ni grandes medidas de seguridad. Incluso algunos de los presentes que pudieron verlo a lo lejos, prefirieron respetar su privacidad y tomar una foto a la distancia para conmemorar el momento.

¿Quién es Rafael Olarra y por qué genera curiosidad su presencia?

Desde hace unas semanas, los paparazzi han captado a ambas personalidades caminando muy juntas, por lo que se cree que tienen una relación. Ambos fueron fotografiados juntos en Nueva York y Los Ángeles y ahora en México, reforzando la teoría de romance. Sin embargo, es mera especulación, pues ni el actor ni el diseñador han confirmado públicamente cuál es la naturaleza de su vínculo.

Lo que sí se sabe es que Pascal tiene un fuerte amor por México y lo dejó claro con esta visita, donde se le vio disfrutando del paisaje y los puntos turísticos de la Ciudad de México.