⁠Podrían condenar a cadena perpetua a uno de los guitarristas más destacados de los últimos años

Hace unas semanas se hizo viral el caso de Brady Ebert, uno de los músicos de rock más destacados de los últimos años, quien formó parte de la agrupación de hardcore Turnstile y que entró en el ojo público luego de que se le acusara de intento de asesinato al padre de un excompañero de banda.

Tras varias semanas, el caso no ha dejado de escalar, pues lo que comenzó como una disputa terminó arrollando al padre del vocalista de Turnstile, Brendan Yates, causándole graves heridas, por lo que este habría sido detenido sin oportunidad de pagar una fianza, pero tras varias semanas, todo parece indicar que pasará un buen tiempo tras las rejas.

¿Qué pasó con Brady Ebert, el guitarrista de Turnstile?

Tras haber sido detenido el pasado 31 de marzo, Ebert estuvo recluido y este viernes el medio The Baltimore Banner detalló que su condena cambiaría drásticamente luego de que el intento de homicidio en segundo grado que se le imputan haya subido a primer grado, con lo que su sentencia aumentaría de ampliamente.

Además se le han sumado cargos de agresión en primer y segundo grado, por lo que de momento está esperando el juicio en el que se le dictará el total de años que podría pasar en prisión, dando por terminada su carrera dentro del mundo de la música pues de podría pasar hasta más de 50 años en prisión y aunque llevaba cuatro años fuera de la banda el músico había intentado retomar la música con proyectos alternos.

¿Quiénes son Turnstile?

En los últimos años Turnstile se ha posicionado como una de las bandas de hardore y punk más destacadas, pues con más de 15 años activos se han consolidado dentro del circuito mundial gracias a sus letras y melodías combinadas con el funk y rock alternativo.

Cuentan con 4 álbumes de estudio y el último, ‘Never Enough’ (2025) les hizo ganar un Premio Grammy al disco de Rock del año, consolidándolos como una banda de época.