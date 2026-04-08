Tras varios años a ‘La reina de la Ketamina’ por la muerte del actor de ‘Friends’, Matthew Perry, esta es la condena que deberá cumplir

A más de dos años de la muerte del querido actor Matthew Perry quien ganó fama por su participación en la serie de Friends, por fin se ha hecho pública la sentencia que deberá cumplir la mujer que fue encontrada culpable de este triste caso que conmocionó al mundo entero.

Se sabe que la traficante conocida como “La reina de la Ketamina” fue señalada como la responsable de la muerte del actor, por lo que este miércoles 08 de abril ha recibido su respectiva sentencia, aunque la señalada ha estado bajo custodia desde el mes de febrero del 2024.

¿A cuántos años sentenciaron a “La reina de la ketamina”, culpable de la muerte de Matthew Perry?

De acuerdo con la información oficial que ha comenzado a circular en medios estadounidenses, Jasveen Sangha, quien hoy en día tiene 42 años, fue sentenciada a 15 años de prisión en California, esto luego de que se declarara culpable de varios delitos, dentro del que se encontraba distribución de ketamina, con resultado de muerte o lesiones.

Por ahora se sabe que Jasveen es una de las 5 personas implicadas en el fallecimiento de Matthew Perry, quien por varios años de su vida enfrentó una lucha contra las adicciones, misma que finalmente le arrebató la vida el 28 de octubre de 2023 a la edad de 54 años.

¿De qué murió el actor Matthew Perry?

De acuerdo a reportes oficiales, el reconocido actor falleció ahogado en su jacuzzi debido a "efectos agudos" causados por el consumo de ketamina en su residencia de Los Ángeles y la misma autopsia habría revelado que el actor había ingerido una cantidad bastante excesiva de este medicamente anestésico para el cuerpo, la cuál es asociado al equivalente a los niveles de anestesia quirúrgica.

Este caso le dio la vuelta al mundo entero pues e trataba de uno de los actores más queridos quien desde su aparición en la serie de Friends desde 1994 hasta el 2004 o películas como Mi Vecino el Asesino (2000), Infielmente Casada (2002), Unidos Para Triunfar (2006), 17 Otra Vez (2009) lo consagraron como uno de las personalidades más queridas.