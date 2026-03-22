Shia LaBeouf en el centro de la polémica tras fuerte altercado en restaurante de lujo en Roma

A través de redes sociales el nombre del actor Shia LaBeouf se ha viralizado tras difundirse unas imágenes donde protagoniza un episodio lleno de controversia en un restaurante de lujo en Roma.

De acuerdo con las imágenes, el protagonista de Transformers comenzó a gritar, agredir y señalar a una mujer que se encontraba en una mesa cercana de donde se encontraba él. Asimismo, se ve que la reacción de la mujer es simplemente de ignorarlo, sin embargo, LeBeouf continuó alzando la voz, lo que generó incomodidad entre los asistentes.

Hasta el momento, no existe una versión oficial de lo qué realmente ocurrió en el lugar, sin embargo, el momento se hizo viral rápidamente provocando reacciones divididas y avivando otros momentos incómodos que ha generado el actor estadounidense. También se ha generado el debate sobre su estado emocional.

🚨 JUST IN, Rome, Italy 🇮🇹



Actor Shia LaBeouf loses his temper at a bar in Rome, shouting at a woman at a nearby table



After being filmed in the hotel lobby where he’s staying, he was reportedly seen on the street yelling at some passersby



So sadpic.twitter.com/fz7qK1Kh80 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) March 22, 2026

¿Quién es Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf es un actor y director estadounidense que alcanzó la fama mundial gracias a su participación dentro de la saga Transformers. De igual modo, inició su carrera en la serie juvenil Even Stevens de Disney Channel.

A lo largo de su trayectoria artística ha construido una filmografía diversa que incluye títulos como Fury y Honey Boy, este último inspirado en su propia vida.

¿Quién es la actriz de Disney que ha criticado a Shia LaBeouf por sus polémicas?

Pese a su carrera artística, La Beouf ha estado marcado por controversias legales y conductas erráticas que han impactado en su imagen pública.

Recientemente, su excompañera de reparto en Even Stevens, Christy Carlos Romano, cuestionó recientemente su legado dentro de la industria del entretenimiento, en medio de sus escándalos, por lo que señaló que “no merece” ser considerado uno de los íconos de Disney Channel.

Esta respuesta se dio luego de que en redes sociales tomará relevancia una platica sobre qué figuras deberían integrar el llamado “Disney Mount Rushmore”, en ella Raven-Simoné incluyó a LaBeouf y Hilary Duff.

¿Cuáles han sido las polémicas de Shia LaBeouf?

Recientemente, LaBeouft ha hablado abiertamente sobre sus luchas personales, incluyendo temas relacionados con adicciones y salud mental, lo que ha generado críticas como muestras de apoyo, pues ha estado envuelto en diversas polémicas.