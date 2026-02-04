¡Con mucha pasión! El Duende Verde fue captado apoyando a famoso equipo de futbol

A través de redes sociales comenzó a viralizarse la reacción de Willem Dafoe, actor que interpretó en 2002 al “Duende Verde” en la película de Spider Man, mientras se encontraba en el partido de Boca Juniors contra Newell’s Old Boys.

De acuerdo con las imágenes, el actor se encontraba en La Bombonera, uno de los estadios más emblemáticos de Argentina, desde su palco se le vio portando el jersey del Boca, así como su entusiasmo desbordado cuando el conjunto xeneize abrió el marcador.

Según testigos y las imágenes, el actor de 70 años se mostró desde un principio con mucho entusiasmo debido a la euforia del público, pero fue durante las anotaciones de Lautaro Blanco y Leandro Paredes cuando se le vio celebrando con mucha pasión, al grado que sus gestos fueron comparados con los que hacía cuando interpretó al malvado Duende Verde, incluso ha sido nombrado como "el hincha del club más grande de todo el continente".

Su presencia no pasó desapercibida por lo que la afición al ver su presencia comenzaron a corear “el Duende es bostero” (despreciable).

Willem Dafoe, hincha del club mas grande de todo el continente pic.twitter.com/kk6e6TLTwa — Tour Cinéfilo (@TourCinefilo) February 1, 2026

Asimismo, a través de las cuentas oficiales del club, Dafoe reveló que el estadio es fantástico y tiene mucha energía, “podría quedarme viendo esto para siempre”, de igual modo, expresó que había viajado en varias ocasiones a Argentina, sin embargo, nunca había visitado el estadio para ver un partido y ahora que lo hizo podría convertirse en un gran hincha.

¿Quién es Willem Dafoe y cuales han sido sus trabajos más importantes?

Willem Dafoe debutó en el cine en 1980 con la película “Heaven's Gate” de Michael Cimin, sin embargo, es reconocido por ser el antagonista de Spider Man con Tobey Magure, interpretando al Duende Verde que lo consolidó como uno de los villanos más impactantes del cine de superhéroes.

Dafoe no solo ha trabajado en proyectos de Hollywood sino también en el cine independiente con los títulos como: "The Souffleur", "La Sombra del Vampiro" y "La última tentación de Cristo", también ha trabajado con directores clave como Lars von Trier, Abel Ferrara y Robert Eggers.

