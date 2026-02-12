Corría el año de 2014 cuando Interstellar, una arriesgada apuesta de ciencia ficción en la que los protagonistas viajan a través de un agujero de gusano para encontrar un nuevo hogar lejos de la Tierra, se estrenó en la gran pantalla. Si bien esta cinta es considerada la mejor en la filmografía de Christopher Nolan, en aquel entonces no lo fue. Su recepción dividió a la crítica, aunque eventualmente terminó siendo nominada a cinco Premios Oscar , Hoy, el cineasta admite que los críticos simplemente no estaban listos para su película.

Christopher Nolan responde a la crítica de Interstellar a 10 años de su estreno: “No estaban listos para mi película”

Christopher Nolan se reunió con Timothée Chalamet - nominado al Oscar por Marty Supreme - en una proyección de Interstellar en el AMC Universal Citywalk de Los Angeles, California. Durante una sesión de preguntas y respuestas, el cineasta y el actor intercambiaron opiniones sobre la cinta y su significado en el séptimo arte hoy en día. Fue entonces cuando Nolan reveló que los críticos de hace más de una década no estaban preparados para este filme tan arriesgado.

“La película tuvo una recepción un tanto ambigua. Fue un poco desdeñosa. Algunas reacciones fueron algo desdeñosas, tanto por parte de la crítica como del público. Recaudó mucho dinero en todo el mundo”, reflexionó Nolan durante el evento. “Había una sensación de que la gente no estaba del todo... suena egoísta decir que no estaban preparados... pero [los críticos] no estaban preparados para mi película”, agregó.

Si bien la recepción de la crítica lo decepcionó, también sirvió como una lección importante de humildad. Aunque la cinta no fue del agrado de los expertos, terminó siendo todo un éxito en taquilla y una de las películas más humanas del director, además de ganar un Oscar por Mejores Efectos Visuales. Dicho esto, Nolan se queda con la gratitud y recepción de sus fans.

“En cada proyección que hacíamos, mientras la terminábamos, había alguien que lloraba y se conmovía profundamente. Con eso basta. Además, no se puede pedir a la cultura que acepte algo de inmediato. Es pedir demasiado. Si hablas con personas que han conectado con la película de una manera realmente profunda, entonces sabes que está ahí. Has hecho tu trabajo. El resto se trata del espíritu de la época y de cómo encajas en él”, agregó.

En aquel lejano 2014, Interstellar debutó con un 74% de aceptación por parte de la crítica, según Rotten Tomatoes. Hoy, la cinta tiene una calificación de casi 90 puntos sobre 100.

¿Dónde ver Interstellar en México?

Interstellar de Christopher Nolan se encuentra disponible en streaming. En México, la cinta puede verse con una suscripción a HBO MAX o Prime Video.