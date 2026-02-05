¿Adiós al Oscar? Timothée Chalamet aparece en los archivos de Epstein; estos son los correos

¿La Academia le dará la espalda a Timothée Chalamet? A escasos días de la polémica entre los hermanos Safdie , el nombre del nominado al Oscar vuelve a la controversia. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó millones de archivos con relación al caso de Jeffrey Epstein. Para sorpresa de muchos, el nombre de Chalamet es citado en diversos correos, pero ¿a qué se debe esto? A continuación, te explicamos la verdad detrás de la aparición del neoyorquino en los documentos.

¿Por qué Timothée Chalamet aparece en los archivos de Jeffrey Epstein?

El nombre de Timothée Chalamet apareció en los correos de manera colateral. Es decir, él no envió ni recibió ningún mensaje directo por parte de Jeffrey Epstein. Más bien, fue mencionado por su entonces publicista, Peggy Siegal, quien informó a Epstein sobre las presiones de Hollywood y el movimiento #MeToo para que Chalamet donara todo el salario percibido por “A Rainy Day In New York”, de Woody Allen, a organizaciones benéficas.

En aquel entonces, el #MeToo se encontraba en pleno auge y Woody Allen enfrentaba acusaciones de abuso sexual, por lo que el estreno de la cinta resultó en un boicot, con el mismo Chalamet apartándose de Allen. En el correo, Siegal le explica a Epstein que el actor fue obligado a donar su sueldo y apartarse del cineasta dado que se encontraba en plena carrera por el Oscar por Call Me By Your Name.

En otra conversación, la esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, y Jeffrey Epstein intercambian opiniones sobre la película Hot Summer Nights, también protagonizada por el actor de Marty Supreme. En los correos, Previn llama “imbécil” a Chalamet y se alegra de la entonces mala recepción de la película. “Me alegra que la película de ese imbécil de Chalamet no haya tenido una buena crítica. No, no soy vengativa :-)”, se lee en la conversación.

¿El Oscar para Timothée Chalamet PELIGRA por sus recientes polémicas?

Es bien sabido que la Academia prefiere mantenerse alejada de las polémicas. No obstante, estas últimas controversias no tienen relación directa con Timothée Chalamet. Al momento, se mantiene como el favorito para ganar en la categoría de Mejor Actor. Dicho esto, no queda más que esperar y ver cómo se desenvuelve la situación en los próximos días. Los Premios Oscar 2026 serán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La gala dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de México) y podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.