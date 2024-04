Peter Rabbit 2: De los libros a la pantalla grande

Beatrix Potter fue la autora original de la historia de Peter Rabbit. Beatrix vivió en una época muy lejana y distinta a la nuestra, ella vivió de 1866-1943. El cuento de Peter Rabbit hizo su primera aparición en el año de 1902. Para que te des una idea, la segunda película de Peter Rabbit se estrenó en 2021, es decir, 119 años después que el famoso cuento infantil.

Creas o no, la forma en la que se vivía hace más de 100 años era muy diferente a la forma en la que vivimos hoy en día. Una vieja historia puede ser muy distinta a lo que conocemos, pero también conserva personajes, ideas o valores que siguen siendo únicos, especiales y relevantes en cada época y lo seguirá siendo.

¿Cómo adapto Will Gluck el cuento de Peter Rabbit 2?

La línea temporal que llevaría la película era uno de los retos del director de la segunda película de Peter Rabbit, Will Gluck. El director dijo en una entrevista que fue un reto complicado, pero que optó por hacer una historia sin línea temporal para que no importe cuando veas la película, no percibas fácilmente si es vieja o nueva. ¿Pero cómo logró eso? Muy fácil. Evitando que los personajes utilicen dispositivos y aparatos electrónicos. Con eso evita crear una atmósfera temporal, un detalle imperceptible pero muy efectivo. Otra de las cosas que hizo para lograr una película atemporal fue adaptar y quitar todo elemento que hiciera referencia a una época en específico, como anuncios y letreros.

La parte de tomar a los personajes fue mucho más fácil, según el director, Will Gluck. Will explica que los animales son fáciles de adaptar porque las personas no cuestionan sus personalidades o características. El reto con los animales, como los que se nos presentan en la película de Peter Rabbit 2, es hacerlos lo suficientemente adorables. Las personas deben sentir que son tiernos y sentirse atraídos por ellos. Si eso no se logra, no importa lo simpática que una criatura pueda ser, sentirá rechazo con solo verlo.

Sin lugar a dudas, Peter Rabbit 2 es una película que disfrutaras, seas chico o grande. Los adorables y divertidos personajes te cautivarán.