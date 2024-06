¡La película de Scooby-Doo cumple 22 años! Conoce algunas de sus curiosidades

¡El tiempo vuela!, la primera película de Scooby-Doo cumple 22 años. La primera película live-action de Scooby-Doo se estrenó en Estados Unidos el 8 de junio del 2002. Si eras niño en aquella época, seguro estabas muy emocionado por ver a Scooby-Doo en la vida real. Por eso ahora recordamos con algunos datos curiosos esta película de los 2000.

Se tenía en mente a otros actores como parte del reparto de Scooby-Doo

La película se tenía planeada desde mediados de los 90, en ese entonces la producción ya sabía qué actores serían los ideales para el papel de Daphne y Shaggy, nada más y nada menos que Jennifer Aniston y Jim Carrey. ¿Te imaginas que ellos hubieran formado parte del elenco? Seguramente con el talento de ambos actores y de la fama con la que gozaban en aquellos tiempos, la película habría sido algo completamente diferente a lo que conocemos.

Otro actor al que se le ofreció interpretar a Shaggy fue Mike Myers, quien había ayudado con el guion antes de que fuera aprobado en octubre del 2000 para su producción. Evidentemente, esto nunca sucedió.

Mary Jane nunca existió en Scooby-Doo

¿Recuerdas a Mary Jane? No, no nos referimos a la novia del trepa muros. Mary Jane era el interés romántico de Shaggy, pero en un inicio ella no estaba pensada como tal. Mary Jane estaba pensada como la prima de Shaggy que desapareció en la ‘Spooky Island’, motivo por el cual el equipo llevaría a cabo la investigación en dicho lugar.

Escenas eliminadas del live-action de Scooby-Doo

La película iba a tocar temas mucho más adultos de los que ya se han incluido en la cinta original:

Shaggy iba a ser ‘pacheco’. Así como lo lees, se eliminaron un par de escenas donde Shaggy, explícitamente, hacía referencia a haber fumado hierba. Velma sería abiertamente lesbiana. En aquellos días solamente se rumoreaba que Velma era lesbiana. Se eliminaron un par de escenas en esta cinta donde se hacían chistes o donde abiertamente hablaba de su interés por Daphne. Fred sería gay. A diferencia de Velma, Fred estaría en el closet y sería frecuentemente burlado por la pañoleta que siempre lleva en el cuello.

Afortunadamente, estas escenas fueron eliminadas y la película es lo que es, ahora, un clásico imperdible de los 2000.