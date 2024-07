“Legalmente Rubia” tendrá una serie precuela ¡Elle Woods está de regreso!

En el año 2001, Reese Witherspoon le dio vida a Elle Woods en “Legalmente Rubia”, una película que relata su vida de forma cómica, usando un humor peculiar, lo que le encantó a muchos, dos años después se estrenó una segunda parte para seguir viviendo juntos con Elle sus fantásticas aventuras. Nadie se esperaba que 23 años después se anunciara una precuela de esta película, pero en formato de serie, te contamos los detalles.

Todo lo que sabemos de la serie precuela de “Legalmente Rubia”

Se confirmó que ya se encuentran trabajando en una serie de la película y es precuela, porque dicho proyecto que va a relatar la vida de Elle se va a trasladar años atrás, donde ella aún cursaba la secundaria, es decir, mucho antes de que tuviera la idea de estudiar leyes. Laura Kittrell, será la creadora y productora de la serie, mientras que nuestra querida Reese Witherspoon regresa, pero ahora lo hará como productora ejecutiva, por lo que sabemos que el proyecto estará en muy buenas manos, ya que no hay nadie que conozca mejor la vida de Elle Woods que ella.

¿De qué se trata “Legalmente Rubia”?

Elle Woods es la protagonista de esta historia, ella es una chica especial, cursa el bachillerato, es joven, buena estudiante y muy popular, pero su vida da un giro inesperado cuando en una cita romántica su novio termina con ella, ya que él piensa que Wood es una mujer que podría no beneficiarle en su carrera política. Elle acepta la ruptura; sin embargo, se encuentra confundida y triste, así que decide estudiar leyes en Harvard para así poder ser una persona “más seria”, sus padres no la apoyan, pues piensan que ella no tiene un futuro para esa carrera, pero Woods sorprende a todos y la aceptan en la reconocida institución. Su llegada a la universidad le cambia la vida, debido a que recibe muchas críticas y nadie la toma en serio por no cumplir con el estándar de características de un estudiante de leyes, pero con empeño, ella demuestra que sí esta hecha para eso.

¿Quieres revivir esta gran historia? No te pierdas la película “Legalmente Rubia” este sábado 13 de julio a las 6:30 p.m. por Azteca 7 ¡El canal correcto!

