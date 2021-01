Conoce algunos datos curiosos que compartió el director James Gunn sobre ‘Guardianes de la galaxia 2’.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor relájate y planea un maratón con Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Disfruta este fin de semana con ‘Guardianes de la galaxia 2'.

A pesar de mantenerse parcialmente alejados de la Tierra, siempre acuden al llamado de Los Vengadores. Los Guardianes de la galaxia fueron de los últimos en unirse al MCU y construyeron un entorno mucho más galáctico, cuya característica ha sido la diversidad en sus personajes. Dentro del mundo Marvel, puede considerarse como una de las cintas más cómicas de toda la franquicia.

Aquí te damos a conocer algunas curiosidades sobre ‘Guardianes de la galaxia 2’:

Una de las batallas más grandes que tienen que afrontar los superhéroes fuera del cine, es el tema de los derechos. A veces los mundos están conectados con una infinidad de personajes que no pueden ser usados porque son de diferentes productoras. Cuando James Gunn se encontraba escribiendo el guion de la película, propuso que Ego fuera el padre de Star-Lord. Marvel le dijo que no tenían los derechos sobre el personaje, ya que pertenecían 20th Century Fox y tenía vínculos con la película ‘Los 4 fantásticos y Silver Surfer’ (2007). El director no tenía otros personajes en mente para el padre de Star-Lord, entonces le pidió permiso a Fox para usar el personaje. Afortunadamente, Fox acordó dejar que Marvel tuviera Ego, a cambio de que les cedieran más libertad creativa sobre el conjunto de superpoderes de Negasonic Teenage Warhead en Deadpool (2016).

Bradley Cooper grabó sus líneas para Rocket mientras usaba un casco de captura de movimiento en el estudio de grabación, así sincronizaron perfectamente la voz y las expresiones faciales de Rocket. En la primera película, Cooper solo proporcionó la voz.

Aquí va un dato un poco triste. Baby Groot es en realidad descendiente de Groot, no el mismo personaje, así lo confirmó James Gunn en Twitter donde publicó: “First Groot está muerto. Baby Groot es su hijo”.

James Gunn reveló que él y el productor Kevin Feige querían que David Bowie apareciera en un cameo antes de su muerte el 10 de enero de 2016.