FOTOS | Consejos padre-hijo que solo Homero Simpson podría dar.

Quizás Homero no sea el padre perfecto, pero estamos seguros que ama mucho a sus hijos, eso sí muy a su manera.

Homero Simpson, el patriarca de la familia amarilla nunca ha destacado por ser un padre ejemplar, incluso en varias ocasiones a demostrado lo contrario, pero lo que no podemos negar es que muy a su manera ama y cuida de sus hijos Lisa, Bart y Maggie.

Para muestra están aquellas veces en las que asaltó un museo en plena noche, sacrificó una competición de aplasta-choches para acudir al ballet, trabajó horas extra hasta tarde y saltó por un acantilado en monopatín, esfuerzos que sin duda solo un devoto y amoroso padre daría por sus pequeños.

Y aunque pareciera que intelectualmente Homero no tiene mucho que ofrecer a sus hijos, a excepción de cuando le quitaron el crayón que tenía en el cerebro, la realidad es que varias veces que ha sorprendido con sus consejos, los cuales seguramente serán una guía de vida para ellos.

¿YA TE ENTERASTE?: FOTOS | 10 veces que Los Simpson hicieron crossover con otras series.

Aquí te damos los que consideramos son los mejores consejos de Homero.

- “Hijo, voy a darte el mismo consejo que mi padre me dio en mi primer día de colegio: ‘Hijo, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño te ofrece subirte en su coche, ¡súbete!'"

Awww nada como la psicología inversa.

- “Lisa, cuando no te gusta tu trabajo no haces huelga, simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana”.

¡El consejo sobre la vida laboral que necesitábamos!

- “Hijo, si realmente quieres algo en la vida, tienes que luchar por ello. Ahora ¡silencio! Van a anunciar los números de la lotería”.

- “Hijo mío, hay tres clases de hombres en esta vida: los que saben contar y los que no”.

No encontramos falla en su lógica.

TE PUEDE INTERESAR: La razón por la que el 19 de abril es el Día Mundial de Los Simpson.

- “Hijos míos, se han esforzado, ¿y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es: ¡no se esfuercen! jeje”.

- “Bart, puedes quedarte aquí comiendo comida de perro hasta que tus lágrimas huelan a comida de perro y le hagan volver o puedes salir a buscarlo”.

Nada como un padre que impulsa a sus hijos.

- “Si una mujer dice que no pasa nada, es que todo va mal; si dice que todo va mal, es que todo va mal, y si dice que algo no es gracioso, más vale no reírte como un loco”.

Sin duda uno de los secretos de su estable matrimonio.

- “Hijo, no le hagas caso, las modas son buenas, como la de ese Orwell. ¡Grr! ¡Cómo me gustaría decírselo de frente!”

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | Estos son los 30 mejores capítulos de Los Simpson, hasta ahora.

- “Hijo, quiero compartir algo contigo... tres frases que te acompañarán toda la vida: '¡Cúbreme!’, '¡Buena idea jefe!’, ‘Estaba así cuando llegué'”.

- “Las mujeres son como las cervezas: Huelen bien, se ven bien y ¡podrías matar a tu madre por conseguir una!”

No cabe duda que Homero es un padre muy peculiar y en cierto punto, uno que todos quisiéramos tener.

¡Feliz día a nuestro padre favorito!

No te pierdas “Los Simpson” de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.