TUNDEN de críticas a EJAE, voz de Rumy en KPop Demon Hunters, después de lanzar su sencillo “Time After Time”

"Tener una buena voz no te hace una buena pop star", ese es solo uno de los comentarios que EJAE ha estado recibiendo en redes sociales después de que se hiciera viral el video con el que estaba promocionando su ahora primer sencillo: "Time After Time". Recordemos que la artista surcoreana fue catapultada a la fama después de haber dado voz a Rumy, en KPop Demon Hunters , y no solo eso, pues también fue la mente maestra detrás de grandes éxitos de la película como 'Golden'.

Sin embargo todo ese cariño y reconocimiento que EJAE ha estado recibiendo parece haber desaparecido, en el video promocional podemos ver a EJAE vistiendo una chamarra café con peluche y un pantalón tipo cargo, negro, y aparece bailando y cantando parte de la letra de Time After Time, en las calles de alguna ciudad.

A este video rápidamente le llegaron comentarios que comenzaron a desprestigiar la carrera de la artista, cosas como "Tuvo suerte con Kpop Demon Hunters. Ahora entiendo por qué no triunfó fuera de eso"; "horrible"; "música pop genérica"; "esto va a estar muy triste de ver".

Time After Time aún no tiene ni un día de vida, la canción tiene una duración de 2:48 minutos pero el poco recibimiento al single se ve reflejado en las visualizaciones y los likes que tiene el video en YouTube: apenas 78 mil vistas y 9,5 mil likes. Por fortuna los comentarios del video muestran un apoyo muy claro y marcado, en donde sus más grandes fanáticos hacen llamado para que todos reproduzcan la canción y le den más vistas a EJAE, en un intento por seguir impulsando su carrera como solista.

¿Qué hacía EJAE antes de KPop Demon Hunters?

Como ella misma lo ha explicado en diferentes entrevistas, EJAE tenía como meta convertirse en una idol del k-pop, y por este motivo dedicó una década entera en estar en escuelas que forman a estos idols, estudiando todo lo posible para lograr su meta. Después de ser rechazada, se dedicó a estudiar producción y composición musical, triunfando al escribir canciones como "Drama" de aespa, "ATM" de Twice, "Psycho" de Red Velvet, o "So Cynical" de LE SSERAFIM.

Ahora gracias a su trabajo en KPop Demon Hunters EJAE se convirtió en la primera artista surcoreana en obtener un Grammy, en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, por 'Golden'.