Este fue el EMOTIVO discurso que dio Ejae (Rumi) al ganar en los Golden Globes 2026 por K-Pop Demon Hunters

La temporada de premios siempre llega a ser una de las más emocionantes del año, no solo para aquellos que consumimos cine y series como maniacos, si no también para todas las personas que han puesto todo su empeño en entregarnos trabajos de calidad, y este es exactamente el caso de Ejeae, la cantante que dio voz a Rumi en K-Pop Demon Hunters y quien, además, es la mente detrás del tremendo éxito que tuvo 'Golden'. Fue el pasado 11 de enero durante los Golden Globes que la cantante, después de ganar el Golden a Mejor Canción Original, dio un discurso que conmovió a todos los presentes en el Beverly Hilton Hotel:

"Muchas gracias a los Golden Globes por esto, cuando era una niña pequeña trabajé incansablemente por alcanzar mi sueño: convertirme en una idol de k-pop, y fui rechazada porque mi voz 'no era lo suficientemente buena', y me refugié en las canciones y la música para poder avanzar, y ahora estoy aquí, como cantante y escritora, y es un sueño hecho realidad ser parte de una canción que está ayudando a otras niñas y niños, y gente de todas las edades a superarse, así que gracias Golden Globes por aceptar mi voz y nuestra voz, solo quiero decir gracias a mi familia, a mi prometido, a mi mamá, a mis amigos y a estos increíbles co-escritores, gracias. Solo quiero decir que este premio es para todas las personas a las que les han cerrado las puertas y a quienes, con confianza, puedo decir: 'el rechazo es una redirección', no se rindan, nunca es demasiado tarde para brillar."

¿Cuál es la historia de Ejae, la voz de Rumi en K-Pop Demon Hunters?

Ejae es originaria de Seúl, y tal y como ella lo explicó en su discurso para los Golden Globes 2026, desde niña tenía un solo sueño: ser una idol de k-pop, por lo que por una década se dedicó a estudiar en los estudios más grandes de música de Corea del Sur, sin embargo fue rechazada, no pudiendo concretar por lo que tanto se había esforzado. Sin embargo, todo parece que era un plan mucho más grande.

Después de una grande decepción se mudó a Nueva York y estudió composición y producción musical, comenzó a ganarse un nombre como escritora de canciones, dentro de sus trabajos se encuentran letras como las de: "Drama" de aespa, "ATM" de Twice, "Psycho" de Red Velvet, o "So Cynical" de LE SSERAFIM. Y a partir de su colaboración en K-Pop Demon Hunters parece que todo comenzó a ir justo como ella quería desde hace años, pues además de cantar en la película figura como autora de canciones como: "Golden", "Your Idol" y "How It's Done".

De hecho "Golden" alcanzó el número 1 en el top 100 de Billboard, y a través de The Hollywood Reporter la cantautora pudo compartir sus pensamientos a este gran logro: "Lloré todo el día. Estoy tan feliz de haber cumplido el sueño de Ejae de 11 años".