Golden Globes 2026: Estas son las NUEVAS CATEGORÍAS que se premiarán en esta edición

¡La temporada de premios continúa! La noche de este domingo, 11 de enero, el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, se vestirá de gala para albergar la 83 edición de los Globos de Oro (también conocidos como Golden Globes en inglés), gala que reconoce los mejores lanzamientos del cine y la televisión . A diferencia de años anteriores, la ceremonia de 2026 contará con la incursión de una nueva categoría. Aquí te explicamos en qué consiste.

Golden Globes 2026: estas con las NUEVAS CATEGORÍAS para los próximos Globos de Oro

Este año, la crítica tendrá que elegir al ganador de una categoría completamente nueva: Mejor Podcast. De acuerdo con un comunicado de prensa, esta nueva categoría tiene la intención de reconocer el talento de un medio que continúa en ascenso. Los nominados a la categoría de Mejor Podcast para la 83a edición de los Golden Globes son: "Armchair Expert con Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang con Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "SmartLess" y "Up First de NPR".

Otra categoría que también es relativamente nueva es la de Mejor Actuación de Stand-Up. Este reconocimiento tuvo su debut en la 81a entrega de los Golden Globes y el primero en ganarlo fue Ricky Gervais por “Mortality”. En 2025, el galardón fue otorgado a Ali Wong por “Ali Wong: Single Lady”. Este año, los contendientes incluyen a: Bill Maher (“Is Anyone Else Seeing This?”), Brett Goldstein (“The Second Best Night of your Life”), Kevin Hart (“Acting My Age”), Kumail Nanjiani (“Night Thoughts”), Ricky Gervais (“Mortality”) y Sarah Silverman (“Postmortem”).

La 81a edición de los Golden Globes también contó con el debut de Logro Cinematográfico y de Taquilla. En aquel entonces “Barbie” fue la ganadora, mientras que en 2025 el premio se lo llevó “Wicked”. Este año compiten “Kpop Demon Hunters”, “F1, Wicked: For Good”, “Sinners”, “Zootopia 2”, “Weapons”, “Avatar: Fire and Ash” y “Mission: Impossible The Final Reckoning”.

¿Cuáles son todas las categorías de los Globos de Oro 2026?

El resto de las categorías se divide en dos apartados principales: cine y televisión. A continuación, los reconocimientos que se otorgarán este domingo en cada una de ellas:

Cine

El apartado de cine está conformado por 14 categorías diferentes, las cuales son las siguientes:



Mejor Película - Drama

Mejor Película - Musical o Comedia

Mejor Película Extranjera

Mejor Película Animada

Logro Cinematográfico y de Taquilla

Mejor Director

Mejor Actriz - Drama

Mejor Actor - Drama

Mejor Actriz - Musical o Comedia

Mejor Actor - Musical o Comedia

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Canción Original

Televisión

El apartado de televisión está conformado por 12 categorías diferentes, además de la nueva categoría de Mejor Podcast. A continuación, el listado completo:



Mejor Serie - Drama

Mejor Serie - Musical o Comedia

Mejor Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión

Mejor Actriz - Serie Drama

Mejor Actor - Serie Drama

Mejor Actriz - Serie Musical o Comedia

Mejor Actor - Serie Musical o Comedia

Mejor Actriz - Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión

Mejor Actor - Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión

Mejor Actriz de Reparto en TV

Mejor Actor de Reparto en TV

Mejor Actuación de Stand Up en TV

Mejor Podcast

Los Golden Globes 2026 se llevarán a cabo este domingo, 11 de enero, en punto de las 7:00 p.m. La ceremonia podrá seguirse completamente en vivo a través de la señal de streaming de HBO.