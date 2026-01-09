¡Casi perfecta! Esta es la calificación con la que debutó la segunda temporada de The Pitt

¡Casi perfecta! La tan esperada segunda temporada de The Pitt llega este jueves, 8 de enero. Si bien aún faltan unas cuantas horas para su lanzamiento, la serie protagonizada por Noah Wyle ya se ha consolidado como uno de los mejores shows de la televisión en la actualidad, según la crítica. El drama médico de HBO debutó con una calificación que roza la perfección.

¿El mejor show de la TV? Esta es la calificación con la que debutó la segunda de The Pitt

La segunda temporada de The Pitt obtuvo una recepción casi perfecta por parte de la crítica. En sitios especializados en críticas y reseñas de cine y televisión, como Rotten Tomatoes y Metacritic, la segunda entrega del drama médico debutó con un 98 y 93 por ciento de aceptación, respectivamente. En IMDb, la serie cuenta con una calificación del 94 por ciento. En sitios como Reddit, críticos que han tenido la oportunidad de ver los primeros episodios ya la han comenzado a catalogar como “el mejor show de la televisión”.

¿De qué trata la segunda temporada de The Pitt?

Fiel a su estilo, la segunda temporada de The Pitt vuelve con una nueva y estresante jornada en la unidad de urgencias. A diferencia de la primera entrega, la segunda se desarrolla durante el fin de semana del 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos, y contará con el regreso del Dr. Frank Langdon, quien no ha logrado hacer las paces con el Dr. Michael Robinavicth, lo que promete momentos de verdadera tensión.

Cabe mencionar que para esta segunda temporada, el personaje de la Dra. Heather Collins no volverá, por lo que los fanáticos tendrán que decirle adiós a las historias con relación a ella. A continuación, el último avance de la serie, previo a su estreno.

The first trailer for ‘THE PITT’ Season 2 has been released.



Releasing January 8 on HBO Max. pic.twitter.com/FgDwYBEN8B — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 16, 2025

The Pitt, nominada a los Golden Globes 2026

La primera temporada de The Pitt resultó ser todo un éxito. La serie obtuvo 13 nominaciones en los Premios Emmy de 2025, consolidándose como una de las producciones más nominadas de la gala. En total, se llevó cinco estatuillas. Actualmente, la serie cuenta con dos nominaciones para la 83a edición de los Globos de Oro : Mejor Serie de Drama y Mejor Actor en una Serie de Drama para Noah Wyle.

La 83 entrega de los Golden Globes se llevará a cabo este domingo, 11 de enero, en punto de las 7:00 p.m. y podrá seguirse completamente en vivo por la señal de streaming de HBO.

¿Cómo y dónde ver The Pitt? Esta es su hora de estreno en México

El primer episodio de la segunda temporada de The Pitt estará disponible a partir de las 8:00 p.m. de este jueves, 8 de enero, a través de HBO. El resto de los capítulos se estrenarán de manera semanal, cada jueves.