LISA, Miley Cyrus y más: Revelan la lista completa de presentadores para los Globos de Oro 2026

Una edición más de los Globos de Oro, también conocidos como Golden Globes en inglés, está por llegar. La cita será este domingo, 11 de enero, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y la lista completa de presentadores ya ha sido anunciada. El listado incluye a celebridades como LISA, Miley Cyrus, Joe Keery y más. A continuación, te compartimos quiénes presentarán los premios en la 83a entrega de los Globos de Oro .

¿Quiénes presentarán los Globos de Oro 2026? Lista completa de presentadores

Como es costumbre, la lista de presentadores de este año incluye a grandes celebridades en la industria del cine y la televisión. Entre los nombres que más destacan - debido al gran fandom de los artistas - se encuentran LISA, Miley Cyrus, Joe Keery de Stranger Things y Charlie XCX. Aquí, el listado completo con todos los presentadores:



Amanda Seyfried

Ana de Armas

Ayo Edebiri

Charli XCX

Chris Pine

Colman Domingo

Connor Storrie

Dakota Fanning

Dave Franco

Diane Lane

George Clooney

Hailee Steinfeld

Hudson Williams

Jason Bateman

Jennifer Garner

Joe Keery

Judd Apatow

Julia Roberts

Justin Hartley

Kathryn Hahn

Keegan-Michael Key

Kevin Bacon

Kevin Hart

Kyra Sedgwick

Lalisa Manobal

Luke Grimes

Macaulay Culkin

Marlon Wayans

Melissa McCarthy

Mila Kunis

Miley Cyrus

Minnie Driver

Orlando Bloom

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Queen Latifah

Regina Hall

Sean Hayes

Snoop Dogg

Wanda Sykes

Will Arnett

Zoë Kravitz

¿Cuándo son los Golden Globes 2026? Fecha y hora

La 83a edición de los Globos de Oro se llevará a cabo la noche de este domingo, 11 de enero, en el Beverly Hilton. La gala de premiación dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que las celebridades comenzarán a desfilar por la red carpet desde dos horas antes de la gala. Este año, la polémica Nikki Glaser regresa como host de la ceremonia , tras el éxito de la gala de 2025.

¿Cómo ver los Globos de Oro 2026?

Los Globos de Oro 2026 podrán seguirse completamente en vivo a través de la señal de streaming de HBO. Cabe mencionar que la plataforma no ofrece un período de prueba gratuito, por lo que necesitarás una suscripción para seguir el minuto a minuto de la gala que premia lo mejor del cine y la televisión.

Estas son las películas y series más nominadas a los Golden Globes 2026

Este año, One Battle After Another lidera la lista de nominaciones en la categoría de cine, con nueve menciones en total, seguida por Sentimental Value con ocho y Sinners con siete. En cuanto a series y programas de televisión, The White Lotus se lleva la lista de nominados al competir en seis categorías diferentes, seguida por The Adolescence con cinco.