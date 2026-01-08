LISA, Miley Cyrus y más: Revelan la lista completa de presentadores para los Globos de Oro 2026
Revelan la lista completa de presentadores para la 83a edición de los Globos de Oro. Conoce quiénes presentarán los Golden Globes 2026: LISA, Miley Cyrus, Joe Keery y más.
Una edición más de los Globos de Oro, también conocidos como Golden Globes en inglés, está por llegar. La cita será este domingo, 11 de enero, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y la lista completa de presentadores ya ha sido anunciada. El listado incluye a celebridades como LISA, Miley Cyrus, Joe Keery y más. A continuación, te compartimos quiénes presentarán los premios en la 83a entrega de los Globos de Oro .
¿Quiénes presentarán los Globos de Oro 2026? Lista completa de presentadores
Como es costumbre, la lista de presentadores de este año incluye a grandes celebridades en la industria del cine y la televisión. Entre los nombres que más destacan - debido al gran fandom de los artistas - se encuentran LISA, Miley Cyrus, Joe Keery de Stranger Things y Charlie XCX. Aquí, el listado completo con todos los presentadores:
- Amanda Seyfried
- Ana de Armas
- Ayo Edebiri
- Charli XCX
- Chris Pine
- Colman Domingo
- Connor Storrie
- Dakota Fanning
- Dave Franco
- Diane Lane
- George Clooney
- Hailee Steinfeld
- Hudson Williams
- Jason Bateman
- Jennifer Garner
- Joe Keery
- Judd Apatow
- Julia Roberts
- Justin Hartley
- Kathryn Hahn
- Keegan-Michael Key
- Kevin Bacon
- Kevin Hart
- Kyra Sedgwick
- Lalisa Manobal
- Luke Grimes
- Macaulay Culkin
- Marlon Wayans
- Melissa McCarthy
- Mila Kunis
- Miley Cyrus
- Minnie Driver
- Orlando Bloom
- Pamela Anderson
- Priyanka Chopra Jonas
- Queen Latifah
- Regina Hall
- Sean Hayes
- Snoop Dogg
- Wanda Sykes
- Will Arnett
- Zoë Kravitz
¿Cuándo son los Golden Globes 2026? Fecha y hora
La 83a edición de los Globos de Oro se llevará a cabo la noche de este domingo, 11 de enero, en el Beverly Hilton. La gala de premiación dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que las celebridades comenzarán a desfilar por la red carpet desde dos horas antes de la gala. Este año, la polémica Nikki Glaser regresa como host de la ceremonia , tras el éxito de la gala de 2025.
¿Cómo ver los Globos de Oro 2026?
Los Globos de Oro 2026 podrán seguirse completamente en vivo a través de la señal de streaming de HBO. Cabe mencionar que la plataforma no ofrece un período de prueba gratuito, por lo que necesitarás una suscripción para seguir el minuto a minuto de la gala que premia lo mejor del cine y la televisión.
Estas son las películas y series más nominadas a los Golden Globes 2026
Este año, One Battle After Another lidera la lista de nominaciones en la categoría de cine, con nueve menciones en total, seguida por Sentimental Value con ocho y Sinners con siete. En cuanto a series y programas de televisión, The White Lotus se lleva la lista de nominados al competir en seis categorías diferentes, seguida por The Adolescence con cinco.