Annie Awards 2026: cuándo son los premios en los que KPop Demon Hunters arrasa con 10 nominaciones

¡La temporada de premios continúa! Una de las galas más esperadas este año, sin duda, son los Annie Awards. A través de esta, la Asociación Internacional de Cine Animado (ASIFA-Hollywood) reconoce las mejores obras animadas del año, incluidos largometrajes, cortometrajes, series de televisión, efectos especiales, doblaje, música e, incluso, storyboards. Para la 53a edición de los premios, que se celebrará el próximo mes de febrero, KPop Demon Hunters lidera la lista de nominados al estar presente en un total de diez categorías diferentes. La única cinta que le sigue es Zootopia, que tiene siete nominaciones.

¿Cuántas nominaciones a los Annie Awards Tiene KPop Demon Hunters?

En total, la obra animada - dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans - cuenta con diez menciones en la gala. Las categorías a las que se encuentra nominada son: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor guión, Mejor Animación de Personaje, Mejor Edición, Mejores Efectos Especiales, Mejor Diseño de Personajes, Mejor Música, Mejor Diseño de Producción y Mejor Interpretación de Voz (en idioma original).

El éxito de KPop Demon Hunters en los Annie Awards no es sorpresa, pues la cinta se ubica como una de las películas animadas con mayor éxito en todo 2025. De acuerdo con sitios web especializados en reseñas y críticas de cine, como Rotten Tomatoes y Metacritic, KPop Demon Hunters cuenta con una calificación del 94% y 7,8 puntos, respectivamente.

¿De qué trata Kpop Demon Hunters?

Kpop Demon Hunters (La Guerreras K-pop, en español) sigue la historia de unas superestrellas pop que aprovechan sus identidades secretas para cazar demonios y proteger a sus fans de las amenazas que estos representan.

¿Cuándo son los Annie Awards 2026? La gala en la que Kpop Demon Hunters arrasa con 10 nominaciones

La 53a edición de los Annie Awards se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero, en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a las 9:00 p.m. La gala podrá seguirse completamente en vivo vía streaming a través de la página web de ASIFA-Hollywood.