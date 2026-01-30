INCREÍBLE: Conoce cuántos premios se llevará Bad Bunny en los Grammy 2026, según la IA

La noche más importante en la industria de la música llegó. Este domingo, 1 de febrero, son los Grammy 2026. Entre los principales nominados se encuentra Bad Bunny. El oriundo de Vega Baja, Puerto Rico, cuenta con un total de 6 menciones, siendo el primer artista de habla hispana en la historia en estar nominado en las tres categorías más importantes de la gala: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. Pero, ¿cuántos de estos premios podría llevarse? Le preguntamos a la IA y así respondió…

¿Cuántos premios se llevará Bad Bunny en los GRAMMYs 2026, según la IA?

Bad Bunny es el tercer artista más nominado de la gala, con seis menciones. El primer lugar le pertenece a Kendrick Lamar con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga - quien actuará en vivo en la ceremonia - con siete . Otros artistas con seis menciones también incluyen a Sabrina Carpenter y Leon Thomas. Las nominaciones de Bad Bunny a la 68a edición de los Premios Grammy son:



Álbum del Año (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Canción del Año (DtMF)

Grabación del Año (DtMF)

Mejor Álbum de Música Urbana (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Mejor Performance Global (EoO)

Mejor Portada de un Álbum (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Teniendo en cuenta las categorías en las que San Benito está nominado, tanto ChatGPT como Gemini apuntan a que el artista podría resultar vencedor en tres de ellas: Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Canción o Grabación del Año. No obstante, dado que la expectativas están al tope con su próxima presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl , es probable que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación lo premie con más galardones.

¿Cuándo son los Premios Grammy 2026?

La 68a edición de los Premios Grammy se celebrará este domingo, 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación iniciará a las 7:00 p.m., mientras que las celebridades comenzarán a desfilar por la alfombra roja desde un par de horas antes. Entre los artistas cuya asistencia está confirmada destacan Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Post Malone, por mencionar algunos.