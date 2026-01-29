OFICIAL: Lady Gaga cantará EN VIVO en los Premios Grammy 2026

¡Atención Little Monsters! ¡Ya es oficial! Lady Gaga cantará en la gala de los Premios Grammy 2026. La intérprete de Born This Way fue anunciada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación como parte de la lista de presentaciones en vivo para la 68a edición de los Grammys. “Little monsters, es hora de volverse locos. ¡No se pierdan la presentación de Mother Gaga en los GRAMMYS este 1 de febrero”, se lee en la descripción del anuncio.

¿Cuántas nominaciones a los Premios Grammy 2026 tiene Lady Gaga?

Lady Gaga es una de las artistas con mayor número de nominaciones a los Premios Grammys 2026. La superestrella ha sido nominada en siete categorías, rompiendo su propio récord de 2011, cuando obtuvo seis. Sus nominaciones para la gala de este año incluyen:



Álbum del Año: MAYHEM

Mejor Álbum Vocal Pop: MAYHEM

Grabación del Año: Abracadabra

Canción del Año: Abracadabra

Mejor Grabación Dance Pop: Abracadabra

Mejor Interpretación Solista: Disease

Mejor Álbum Tradicional Pop: Harlequin, de Joker: Folie à Deux

¿Qué otros artistas cantarán EN VIVO en los GRAMMYS 2026?

Además de Lady Gaga, otros artistas que han sido confirmados para actuar en vivo en la 68a edición de los Premios Grammy incluyen a Justin Bieber , Post Malone, Sabrina Carpenter y Chad Smith, así como todos los nominados a Mejor Nuevo Artista: Olivia Dean , Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, The Marías, SOMBR y Lola Young.

¿Cuándo es la 68a edición de los Grammy? Fecha y hora de la ceremonia

La 68a edición de los Premios Grammy tendrá lugar este domingo, 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja - o red carpet - iniciará un par de horas antes del evento. Dado que la gala premia los mejores lanzamientos de la música, se espera ver a GRANDES celebridades en el evento.