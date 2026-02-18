¿De qué trata la película de Cumbres Borrascosas? Estas son las principales DIFERENCIAS con el libro de Emily Brontë

Tras meses de espera, este fin de semana llegó a las salas de cine Cumbres Borrascosas, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Emily Brontë, dirigida por la cineasta Emerald Fennell (Saltburn, Promising Young Woman) y protagonizada por Jacob Elordi (Frankenstein, Priscilla) y Margot Robbie (Barbie, The Wolf of Wall Street). A escasos días de su estreno, la crítica ya divide opiniones, especialmente, por sus notables diferencias con el libro clásico de Brontë. Dicho esto, ¿de qué trata la película exactamente? Te explicamos.

¿De qué trata la película de Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie?

La película fue escrita, dirigida y producida por Emerald Fennell, cuyo nombre ha sobresalido en la industria por su impecable fotografía, digna de un tablero de Pinterest. Este nuevo largometraje está ambientado a finales del siglo XVIII, en los páramos de Yorkshire, Inglaterra. A diferencia de la novela de Brontë, el eje principal de la cinta es la turbulenta y destructiva historia de amor entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi).

Según explica la directora, el título de su película va entre comillas, dado que no se trata de ser una reproducción fiel a la novela, sino de una adaptación en la que plasma las emociones que sintió cuando leyó el libro.

“Como mucha gente a la que le encanta este libro, soy una especie de fanática. Desde el principio supe que nunca podría aspirar siquiera a abarcar la grandeza del libro. Lo único que podía hacer era crear una película que me hiciera sentir lo mismo que me hizo sentir el libro. Por eso me parece adecuado decir que es Cumbres Borrascosas, pero no lo es”, explicó la cineasta. Pese a ello, la crítica no se ha hecho esperar, especialmente, por su falta de fidelidad al libro.

Cumbres Borrascosas: ¿Cuáles son las diferencias entre la película de Emerald Fennell y el libro de Emily Brontë?

La principal diferencia entre el libro y la película es que esta última se centra en el romance entre Catherine y Heathcliff, mientras que el libro ahonda en la lucha de clases y la sed de venganza, especialmente por parte de Heathcliff. [SPOILER ALERT] De hecho, la película culmina con la muerte de Cathy, quien está embarazada de su primera hija con Edgar Linton (Shazad Latif), mientras que, en la novela, este personaje muere antes de la mitad del libro.

Dado que la hija de Cathy sobrevive en el libro, la historia sigue con la segunda generación, por lo que nos muestra a un Heathcliff aún más atroz. Dicho esto, la elección del cast en cuanto al personaje de Heathcliff también causó indignación entre los fans de la novela, pues este es descrito como “un gitano de piel oscura”, mientras que Jacob Elordi es todo lo contrario, lo que le resta la problemática racial en la que también se centra el libro, pues una de las principales razones por las que éste no puede estar con Catherine es su origen.

Otra diferencia abismal es la omisión de varios personajes, así como las escenas explícitas que se muestran en la película, pues, en el libro, Cathy y Heathcliff apenas se besan.