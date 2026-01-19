ÚLTIMA HORA: Demon Slayer: Castillo Infinito y Chainsaw Man: Reze Arc COMPITEN como Mejor Película Animada en los Premios de La Academia Japonesa

Si creías que la contienda para escoger Mejor Película Animada en los premios Oscars era complicada, imagínate tener que ser parte de La Academia Japonesa y tener que decidir cuál es la mejor película de anime del año, y es que la contienda este 2026 está más que reñida teniendo GRANDES títulos como lo son Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc o Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito .

Esta es la lista completa de películas que compiten por ganarse el premio de La Academia de Japón:



Chainsaw Man - La Película: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

100 Meters

Peleliu: Guernica of Paradise

Detective Conan: One-eyed Flashback

Ellos también premian Mejor Película en Lengua Extranjera, y aunque de este lado del charco suelen estar en la categoría principal de Mejor Película, en Japón es el caso contrario, en esta terna se encuentran los títulos:



Cónclave

One Battle After Another

F1

Misión Imposible: La Sentencia Final

La Ciudad de los Guerreros

Mientras que los títulos nominados a Mejor Película son:



国宝 – KOKUHO

宝島 – Hero’s Island

爆弾 – Suzuki=Bakudan

1ST KISS

TOKYO TAXI

Mejor Director:



Eiji Uchida – Night Flower

Keishi Otomo – Hero’s Island

Ayuko Tsukahara – 1ST KISS

Akira Nagai – Suzuki=Bakudan

Lee Sang-il – KOKUHO

Mejor Actor:



Satoshi Tsumabuki – Hero’s Island

Kyozo Nagatsuka – The Enemy

Hokuto Matsumura – 5 Centimeters Per Second

Yuki Yamada – Suzuki=Bakudan

Ryo Yoshizawa – KOKUHO

Mejor Actriz:



Keiko Kitagawa – Night Flower

Masami Nagasawa – Dollhouse

Chieko Baisho – TOKYO TAXI

Suzu Hirose – Distant Mountain Light

Takako Matsu – 1ST KISS

¿Cuándo son los Premios de La Academia Japonesa?

Los Premios de La Academia Japonesa celebrarán su entrega 49° el próximo 13 de marzo del 2026 en el Grand Prince Hotel New Takanawa.