ÚLTIMA HORA: Demon Slayer: Castillo Infinito y Chainsaw Man: Reze Arc COMPITEN como Mejor Película Animada en los Premios de La Academia Japonesa
Uno de los premios más prestigiosos de Japón son los que da La Academia Japonesa, y esta por fin ha anunciado la lista completa de películas de anime que compiten por llevarse el galardón a mejor animación.
Si creías que la contienda para escoger Mejor Película Animada en los premios Oscars era complicada, imagínate tener que ser parte de La Academia Japonesa y tener que decidir cuál es la mejor película de anime del año, y es que la contienda este 2026 está más que reñida teniendo GRANDES títulos como lo son Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc o Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito .
Esta es la lista completa de películas que compiten por ganarse el premio de La Academia de Japón:
- Chainsaw Man - La Película: Reze Arc
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- 100 Meters
- Peleliu: Guernica of Paradise
- Detective Conan: One-eyed Flashback
Ellos también premian Mejor Película en Lengua Extranjera, y aunque de este lado del charco suelen estar en la categoría principal de Mejor Película, en Japón es el caso contrario, en esta terna se encuentran los títulos:
- Cónclave
- One Battle After Another
- F1
- Misión Imposible: La Sentencia Final
- La Ciudad de los Guerreros
Mientras que los títulos nominados a Mejor Película son:
- 国宝 – KOKUHO
- 宝島 – Hero’s Island
- 爆弾 – Suzuki=Bakudan
- 1ST KISS
- TOKYO TAXI
Mejor Director:
- Eiji Uchida – Night Flower
- Keishi Otomo – Hero’s Island
- Ayuko Tsukahara – 1ST KISS
- Akira Nagai – Suzuki=Bakudan
- Lee Sang-il – KOKUHO
Mejor Actor:
- Satoshi Tsumabuki – Hero’s Island
- Kyozo Nagatsuka – The Enemy
- Hokuto Matsumura – 5 Centimeters Per Second
- Yuki Yamada – Suzuki=Bakudan
- Ryo Yoshizawa – KOKUHO
Mejor Actriz:
- Keiko Kitagawa – Night Flower
- Masami Nagasawa – Dollhouse
- Chieko Baisho – TOKYO TAXI
- Suzu Hirose – Distant Mountain Light
- Takako Matsu – 1ST KISS
¿Cuándo son los Premios de La Academia Japonesa?
Los Premios de La Academia Japonesa celebrarán su entrega 49° el próximo 13 de marzo del 2026 en el Grand Prince Hotel New Takanawa.