ÚLTIMA HORA: Demon Slayer: Castillo Infinito y Chainsaw Man: Reze Arc COMPITEN como Mejor Película Animada en los Premios de La Academia Japonesa

Uno de los premios más prestigiosos de Japón son los que da La Academia Japonesa, y esta por fin ha anunciado la lista completa de películas de anime que compiten por llevarse el galardón a mejor animación.

|Crédito: Sony Pictures/Ufotable
Planeta Anime

Escrito por:  Gabriela Reyes

Si creías que la contienda para escoger Mejor Película Animada en los premios Oscars era complicada, imagínate tener que ser parte de La Academia Japonesa y tener que decidir cuál es la mejor película de anime del año, y es que la contienda este 2026 está más que reñida teniendo GRANDES títulos como lo son Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc o Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito .

Esta es la lista completa de películas que compiten por ganarse el premio de La Academia de Japón:

  • Chainsaw Man - La Película: Reze Arc
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
  • 100 Meters
  • Peleliu: Guernica of Paradise
  • Detective Conan: One-eyed Flashback

Ellos también premian Mejor Película en Lengua Extranjera, y aunque de este lado del charco suelen estar en la categoría principal de Mejor Película, en Japón es el caso contrario, en esta terna se encuentran los títulos:

  • Cónclave
  • One Battle After Another
  • F1
  • Misión Imposible: La Sentencia Final
  • La Ciudad de los Guerreros

Mientras que los títulos nominados a Mejor Película son:

  • 国宝 – KOKUHO
  • 宝島 – Hero’s Island
  • 爆弾 – Suzuki=Bakudan
  • 1ST KISS
  • TOKYO TAXI

Mejor Director:

  • Eiji Uchida – Night Flower
  • Keishi Otomo – Hero’s Island
  • Ayuko Tsukahara – 1ST KISS
  • Akira Nagai – Suzuki=Bakudan
  • Lee Sang-il – KOKUHO

Mejor Actor:

  • Satoshi Tsumabuki – Hero’s Island
  • Kyozo Nagatsuka – The Enemy
  • Hokuto Matsumura – 5 Centimeters Per Second
  • Yuki Yamada – Suzuki=Bakudan
  • Ryo Yoshizawa – KOKUHO

Mejor Actriz:

  • Keiko Kitagawa – Night Flower
  • Masami Nagasawa – Dollhouse
  • Chieko Baisho – TOKYO TAXI
  • Suzu Hirose – Distant Mountain Light
  • Takako Matsu – 1ST KISS

¿Cuándo son los Premios de La Academia Japonesa?

Los Premios de La Academia Japonesa celebrarán su entrega 49° el próximo 13 de marzo del 2026 en el Grand Prince Hotel New Takanawa.

