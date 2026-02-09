Pierde el Super Bowl y a la mamá de su bebé: Esto es lo que se sabe sobre la presunta ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs

Lo que se vivió en el Super Bowl LX sigue causando estragos para medio mundo, pues este domingo vimos de todo, desde un partido que dejó mucho qué desear por el desempeño de algunos jugadores, un Show de Medio Tiempo histórico, polémica por ciertos sectores conservadores, unión latina y un nuevo drama con Cardi B como protagonista.

Aunque Bad Bunny fue quien se robó la noche dentro del mundo del espectáculo con su gran presentación, en las últimas horas se ha hablado bastante sobre Cardi B y su ruptura con el jugadores de los Patriots, Stefon Diggs durante el que ha sido su juego más importante de todos.

¿Qué pasó con Cardi B y Stefon Diggs?

Horas después de que se terminara el encuentro, comenzaron a circular imágenes donde aseguraban que la rapera y el receptor abierto habían dejado de seguirse tras la derrota de este en el Super Bowl, siendo un acto casi instantáneo de lo que señalan como una ruptura, el cuál presuntamente habría sido durante el partido.

Un dato que ha sido muy señalado es que el jugador de futbol americano habría gastado cerca de 1.2 millones de dólares en una fiesta a la que él no asistió e incluso se reportó que su expareja (y madre de su hijo) habría tenido dos lugares en primera fila para el Super Bowl.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Cardi B y Stefon Diggs?

La relación entre Cardi B y Stefon tomó de imprevisto a muchos luego de que a finales del 2024 comenzarán a verse juntos, un par de meses después de su del rapero divorcio Offset; y en septiembre del 2025 confirmó que esperaba un bebé de su nueva relación.

Un par de meses después nació el hijo de Cardi B y Stefon Diggs y lo que parecía una gran historia de amor aparentemente se ha diluido en una tarde amarga para el jugador de los Patriots, aunque ninguno de los dos ha emitido algún comunicado sobre su estado en la relación.