Tras su gol, el jugador del Atlético de Madrid, Antonie Griezmann revela su amor por al anime: “Soy un adicto a One Piece”

El mundo del anime y el fútbol nunca estuvo tan cerca como hoy en día lo están, pues ya hemos visto de todo, desde Armando “Hormiga” González celebrando como personajes de Dragon Ball, a Lamine Yamal hacer justus de Naruto junto a Rooney y recientemente a Antonie Griezmann a celebrar a lo One Piece .

El pasado miércoles 04 de febrero, el delantero francés celebró un gol haciendo la pose del Gear 2 de Luffy durante la goleada 5-0 al Real Betis en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, dejando ver su lado más otaku, aunque esto no sería todo, pues Antonie compartió algunas palabras sobre su gusto por el anime.

¿Cuál es el anime favorito de Antonie Griezmann?

Tras el partido, “Grizzie” declaró que su festejo fue dedicado para la gente que le gusta One Piece y Monkey D. Luffy; además de que mostró su fanatismo a este anime, a lo que declaró lo siguiente: “Soy un adicto a One Piece”.

El francés también detalló que ha comprado cartas del anime e incluso cases para su celular, dejando ver su pasión por esta historia de piratas que pinta para ser histórica por la duración de la historia creada por Eiichirō Oda.

Posteriormente, su equipo, el Atlético de Madrid, tercer lugar de LaLiga española posteó una imagen del atacante al estilo de la animación de One Piece dejando ver el apoyo a este anime.

El mensaje del @Atleti por el festejo de Antoine Griezmann en homenaje a Luffy.



«Es el Hombre que se convertirá en el Rey de los Piratas». 🏴‍☠️#ONEPIECE pic.twitter.com/uhd548Knl1 — Animetrends (@AnimetrendsLA) February 6, 2026

¿Cuál es la importancia de One Piece?

En los últimos años, One Piece se ha convertido en uno de los animes más seguidos de todos los tiempos, pues aunque su historia ha sido bastante larga, pareciera que con el paso de su desarrollo atrapa a más seguidores de todo el mundo.

Hoy por hoy es el manga más vendido de la historia gracias a la trama, donde temas como la libertad, amistad y lealtad rodean a Luffy y sus compañeros que emprenden el viaje de sus vidas.