“Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto": Pilar Sánchez, novia de Fidalgo se despide de México

Hace unas semanas que “El Maguito”, Álvaro Fidalgo se fue repentinamente de las Águilas del América dejando un hueco importante tanto en el cariño de la afición, pues regresó al viejo continente, al Real Betis de la primera división de España en una nueva aventura en el viejo continente.

Fueron 5 años en los que semana a semana este mediocentro nacido en España y recién naturalizado como mexicano demostró su calidad y si hay alguien igual de triste de despedirse de México que Fidalgo, es su novia Pilar Sánchez, con quien forma una pareja “a la mexicana”.

¿Quién es Pilar Sánchez, la novia de Álvaro Fidalgo?

Se sabe que Pilar Sánchez es una publirrelacionista española de 28 años, quien se ha mantenido junto a Fidalgo en cada paso de su carrera, formando una de las parejas más queridas del fútbol mexicano.

A lo largo de su carrera profesional, Pilar se ha desenvuelto como conductora, reportera e incluso redactor, así se ha dejado ver en sus redes sociales, donde suele ser muy activa.

Fue a través de sus redes que expresó su sentir al tener que irse de México tras muchos años, dejando ver que ella también “es mexicana”.

¿Cómo fue la despedida de Pilar Sánchez de México?

Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante cinco años.

México nos ha abrazado con un cariño inmenso, nos ha visto crecer y hacernos más fuertes juntos. Aquí hemos construido recuerdos que nos acompañarán toda la vida, hemos sido familia lejos de "casa" y hemos conocido personas que ya son parte de nuestro corazón.

Siempre recordaré este país, esta ciudad y al Club América como parte de mi crecimiento personal.

Gracias a cada persona que nos acompañó, que nos abrió su casa, que compartió celebraciones y también momentos difíciles. Me llevo mucho más de lo que me habría imaginado.

Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto.

México siempre será parte de mi.

Con estas palabras, Pilar se despidió de esta etapa en nuestro país y aunque apenas van unas semanas del traspaso de Fidalgo al Betis, su afición ya lo espera con la esperanza de que represente a la Selección Nacional Mexicana.