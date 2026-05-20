De la pantalla a la realidad: Guía para visitar las locaciones de “Entre padre e hijo” en Hidalgo

Las series y películas que pueden verse en las plataformas de streaming se han convertido en uno de los entretenimientos principales en los hogares de gran parte del mundo. Disfrutar de estas producciones en la comodidad del hogar es el mejor plan para muchas personas.

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Algunas de las producciones que pueden observarse, por ejemplo en la plataforma de Netflix, han sido rodadas en suelo mexicano y ese es uno de los motivos por los que muchos anhelan con conocer los lugares que vieron en sus tramas favoritas.

¿Dónde se rodó “Entre padre e hijo”?

“Entre padre e hijo” es una microserie original de Netflix que se ha convertido en el thriller psicológico del momento. Fue lanzada en mayo de 2026 y está compuesta por 20 episodios breves de entre 6 y 10 minutos cada uno, diseñados para un consumo rápido pero con una narrativa cinematográfica horizontal.

La estructura de “Entre padre e hijo” está construida sobre dinámicas de alta intensidad y giros argumentales al final de cada entrega, pensados para mantener al espectador pegado a la pantalla de principio a fin. Además, ofrece paisajes de El Ajusco (Ciudad de México) y Tepeji del Río (en el estado de Hidalgo).

Guía para visitar locaciones de “Entre padre e hijo”

A través de la Inteligencia Artificial (Gemini) se ha podido conocer que la microserie se destaca dos locaciones clave de su rodaje. Se trata de la imponente Hacienda de Santa María Regla y el pintoresco municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo.

Al respecto, para quienes deseen viajar desde la Ciudad de México hacia los escenarios reales de “Entre padre e hijo” en el estado de Hidalgo, se detalla a continuación una guía definitiva para conocerlos:

Cómo llegar desde la Ciudad de México: Llegar a las locaciones es bastante sencillo y rápido, ideal para una escapada de fin de semana.



De la CDMX a Pachuca: Si vas en auto, toma la salida a la autopista México-Pachuca (Federal 85D). Si prefieres autobús, sal desde la Terminal del Norte; hay corridas hacia Pachuca prácticamente cada 15 o 20 minutos. De Pachuca hacia Huasca de Ocampo: Al llegar a Pachuca, toma la carretera Federal 105 en dirección a Real del Monte y continúa siguiendo las indicaciones hacia el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo. Si viajas en transporte público, desde la Central de Autobuses de Pachuca puedes tomar un colectivo local o un taxi directo al centro de Huasca. Desvío a Santa María Regla: Una vez en el centro de Huasca de Ocampo, la hacienda se encuentra a escasos 4 kilómetros. Está perfectamente señalizada compartiendo entrada hacia los famosos Prismas Basálticos, otra parada obligada que regala vistas espectaculares muy acordes a la fotografía de la serie.

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