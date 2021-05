FOTOS | Regina Murguía y el detrás de cámaras de nuestro Platinum.

Acompaña a Regina Murguía a luchar junto a la Resistecia contra el lado oscuro.

Este noche a través de la pantalla de Azteca 7 traemos para ti nuestro estreno Platinum “Star Wars: Los Últimos Jedi”, acompaña a la guapa Regina Murguía a vivir la experiencia de ser parte de la Resistencia contra el lado oscuro.

Armada con su propia espada láser, Regina estuvo en los lugares más emblemáticos de esta entrega y pasó momentos emocionantes, todo gracias a nuestra pantalla verde.

“Star Wars: Los Últimos Jedi” es considerada por muchos fans de la saga galáctica de George Lucas como una de las mejores, pues se dice que destruye gran parte del legado con el que muchos se han identificado por años.

Esta cinta despide a los Jedi, Rian Johnson, director y guionista, tira por la borda la idea de que solo un Jedi puede usar la fuerza a su favor y demuestra que no se necesita tener un apellido o ser el hijo de alguien para usarla.

La escena final es muy importante, pues revela que ya no hace falta ser Jedi con un sable láser para ser uno con la fuerza, tampoco hay damiselas en peligro ni héroes hombres que lleguen a salvar a todos.

Y ni hablar del villano, que parece uno más común y humano, Kylo Ren a diferencia de Darth Vader suele ser impulsivo y llega a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, por lo que no es del todo respetado y es más bien visto como un joven incapaz de controlarse a sí mismo y sus poderes.

“Los Últimos Jedi” sin duda vinieron a dar un giro de 180 grados a esta historia creada por George Lucas y que tantos fans ha conseguido, y contrario a lo que se hubiera esperado, fue muy bien recibido el cambio de ideología.

No te puedes perder esta noche “Star Wars: LosÚltimos Jedi” por la señal de Azteca 7.