Viuda Negra: 7 curiosidades que no sabías sobre la película de Natasha Romanoff

La historia no contada sobre Natasha Romanoff, uno de los personajes más queridos del UCM llegó en 2021. Aunque fue una entrega bastante tardía para la heroína interpretada por Scarlett Johansson, la película dejó momentos memorables… y también una lista interesante de curiosidades que los fans no pueden dejar pasar por alto.

7 cosas que probablemente no sabías sobre la película de Viuda Negra

1. El proyecto estuvo en pausa más de 10 años

Marvel llevaba planeando una película de Black Widow desde 2004, pero no fue hasta después del éxito de Avengers que el proyecto tomó forma. Scarlett Johansson debutó como Natasha en Iron Man 2 (2010), pero su película en solitario no se concretó sino hasta en 2021.

2. Scarlett fue productora

Además de protagonizarla, Johansson fue productora ejecutiva, lo que le permitió involucrarse directamente en decisiones creativas sobre el tono, el elenco y el guion de la película.

3. Se inspiraron en el cine de espías

El director Cate Shortland y el equipo de guionistas tomaron inspiración en clásicos como “The Bourne Identify” y “Misión Imposible”, lo que le dio a Viuda Negra un tono más serie, con secuencias de acción estilo espionaje que se diferencian del humor típico de Marvel.

4. El vestuario tiene detalles ocultos

El nuevo traje blanco de Natasha fue diseñado para camuflarse en ambientes nevados, pero también simboliza un “Nuevo comienzo”. Incluso hay referencias visuales a sus anteriores trajes en los detalles del diseño.

5. Introduce a su heredera

La película sirvió para introducir a Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, quien ha tomado el manto de Black Widow en el MCU tras la muerte de Natasha.

6. Fue una de las pocas películas Marvel con estreno híbrido

Viuda Negra fue lanzada en cines y en Disney+ con Premier Access al mismo tiempo, debido a la pandemia. Esto desató una demanda entre Johansson y Disney, que terminó resolviéndose fuera de los tribunales.

7. El final conecta con Hawkeye

La escena postcréditos presenta a Yelena visitando la tumba de Natasha, y revela su futuro en el MCU al ser reclutada por Valentina Allegra de Fontaine, con una misión: cazar a Clint Barton (Hawkeye).

Viuda Negra no solo es un homenaje a Natasha Romanoff, sino también una pieza clave para entender el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

