Test: Según tus vacaciones familiares, ¿con cuál personaje de Hotel Transylvania 3 te identificas?
Juega con nosotros y descubre quién serías en unas vacaciones monstruosas como las de Drácula y su familia en nuestro estreno Platinum ‘Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones’.
Salir de vacaciones en familia es el momento ideal para convivir, reconectar y divertirse, aunque no siempre todos cooperen, ya que cada quien tiene un objetivo. Y qué mejor ejemplo que el de Drácula y tooodos los que abordaron el crucero. Así que no lo pienses más y descubre en este test ¿qué personaje de Hotel Transylvania 3 serías?
ENTÉRATE: ¡Llévate un increíble regalo! Descubre la sorpresa que tiene para ti Hotel Transylvania 3.
Embárcate en esta aventura y no olvides compartir tu resultado con nosotros, pero lo más importante: ¡disfruta nuestro estreno Platinum Hotel Transylvania 3 por Azteca 7!