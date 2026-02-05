DGA Awards: Lista COMPLETA de directores nominados; Guillermo del Toro podría hacer HISTORIA con Frankenstein
La temporada de premios continúa. Este sábado son los DGA Awards, gala en la que Guillermo del Toro compite con Frankenstein. Esta es la lista completa de nominados.
La temporada de premios continúa. Este sábado, 7 de febrero, se llevará a cabo la 78a edición de los DGA Awards, otorgados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. Entre los nominados en la categoría de largometrajes, destaca el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, quien podría hacer historia con Frankenstein, mientras que en la pantalla chica, series como The Pitt y Hacks lideran la lista de menciones. A continuación, te compartimos la lista completa de nominados.
DGA Awards: Lista completa de directores nominados a los premios:
La terna de Mejor Director de Cine no es muy diferente a lo que hemos visto en entregas de premios anteriores. En cuanto a televisión, series como The Pitt y Hacks cuentan con más de una mención. Aquí la lista completa con TODOS los nominados:
Mejor Director de Cine
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor Director en su primera película en cines
- Hasan Hadi, The President's Cake
- Harry Lighton, Pillion
- Charlie Polinger, The Plague
- Alex Russell, Lurker
- Eva Victor, Sorry, Baby
Mejor Director en un Documental
- Mstyslav Chernov, 2000 metros hasta Andriivk
- Geeta Gandbhir, El vecino perfecto
- Mohammadreza Eyni, Sara Khaki, Eyni Sara Khaki y Mohammad Reza Eyni, Cortando rocas
- Elizabeth Lo, Mistress Dispeller
- Mark Obenhaus y Laura Poitras, Cover-Up
Mejor Director en una Serie Dramática
- Liza Johnson, The Diplomat
- Amanda Marsalis, The Pitt
- Janus Metz, Andor
- Ben Stiller, Severance
- John Wells, The Pitt
Mejor Director en una Serie de Comedia
- Lucia Aniello, Hacks
- Janicza Bravo, The Bear
- Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
- Christopher Storer, The Bear
- Mike White, The White Lotus
Mejor Director en Series limitadas y series antológicas
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Antonio Campos, La bestia en mí
- Lesli Linka Glatter, Zero Day
- Shannon Murphy, Morir por sexo
- Ally Pankiw, Black Mirror
Mejor Director de Películas hechas para televisión
- Jesse Armstrong, Mountainhead
- Stephen Chbosky, Nonnas Scott Derrickson, The Gorge Michael Morris, Bridget Jones: Loca por el chico
- Kyle Newacheck, Happy Gilmore 2
Mejor Director en programa de variedades o noticias
- Yvonne De Mare, The Late Show con Stephen Colbert
- Andy Fisher, Jimmy Kimmel Live!
- Beth McCarthy-Miller, SNL50: El Concierto de Bienvenida
- Liz Patrick, SNL50: El Especial de Aniversario
- Paul Pennolino, Last Week Tonight con John Oliver
Mejor Director en Deportes
- Matthew Gangl, Serie Mundial 2025
- Steve Milton, Torneo de Maestros 2025
- Rich Russo, Super Bowl LIX
Mejor Director en Reality shows
- Lucinda M. Margolis, Jeopardy!
- Adam Sandler, El precio justo
- Mike Sweeney, Conan O'Brien Must Go
Guillermo del Toro podría hacer HISTORIA en los DGA Awards con Frankenstein
Esta es la segunda vez que Guillermo del Toro es nominado a un premio por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. La primera ocasión fue en 2018 con The Shape of Water. En aquel entonces, Guillermo resultó vencedor. De repetirse el resultado, se trataría de una hazaña histórica, pues el director sumaría su segundo premio, igualando el número de galardones de Alfonso Cuarón (Gravity, Roma).
Directores que quedaron FUERA de los DGA Awards 2026
Si bien la categoría de Mejor Director de Cine cuenta con grandes nombres, también hubo desaires considerables. Entre los directores que fueron completamente ignorados destacan Joachim Trier (Sentimental Value), Park Chan-wook (No Other Choice), Oliver Laxe (Sirât), Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent), Clint Bentley (Train Dreams) y Richard Linklater (Blue Moon).
¿Qué tanto influyen los DGA Awards en los Oscar?
Los DGA son de los más grandes referentes de la Academia para los Premios Oscar. Históricamente, sólo ocho ganadores del DGA no han logrado repetir la hazaña, por lo que es altamente probable que el cineasta que gane en la gala también resulte vencedor en la categoría de Mejor Director en los Premios Oscar.