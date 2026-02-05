DGA Awards: Lista COMPLETA de directores nominados; Guillermo del Toro podría hacer HISTORIA con Frankenstein

La temporada de premios continúa. Este sábado, 7 de febrero, se llevará a cabo la 78a edición de los DGA Awards, otorgados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. Entre los nominados en la categoría de largometrajes, destaca el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, quien podría hacer historia con Frankenstein, mientras que en la pantalla chica, series como The Pitt y Hacks lideran la lista de menciones. A continuación, te compartimos la lista completa de nominados.

DGA Awards: Lista completa de directores nominados a los premios:

La terna de Mejor Director de Cine no es muy diferente a lo que hemos visto en entregas de premios anteriores. En cuanto a televisión, series como The Pitt y Hacks cuentan con más de una mención. Aquí la lista completa con TODOS los nominados:

Mejor Director de Cine

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo del Toro, Frankenstein

Josh Safdie, Marty Supreme

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor Director en su primera película en cines

Hasan Hadi, The President's Cake

Harry Lighton, Pillion

Charlie Polinger, The Plague

Alex Russell, Lurker

Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor Director en un Documental

Mstyslav Chernov, 2000 metros hasta Andriivk

Geeta Gandbhir, El vecino perfecto

Mohammadreza Eyni, Sara Khaki, Eyni Sara Khaki y Mohammad Reza Eyni, Cortando rocas

Elizabeth Lo, Mistress Dispeller

Mark Obenhaus y Laura Poitras, Cover-Up

Mejor Director en una Serie Dramática

Liza Johnson, The Diplomat

Amanda Marsalis, The Pitt

Janus Metz, Andor

Ben Stiller, Severance

John Wells, The Pitt

Mejor Director en una Serie de Comedia

Lucia Aniello, Hacks

Janicza Bravo, The Bear

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio

Christopher Storer, The Bear

Mike White, The White Lotus

Mejor Director en Series limitadas y series antológicas

Jason Bateman, Black Rabbit

Antonio Campos, La bestia en mí

Lesli Linka Glatter, Zero Day

Shannon Murphy, Morir por sexo

Ally Pankiw, Black Mirror

Mejor Director de Películas hechas para televisión

Jesse Armstrong, Mountainhead

Stephen Chbosky, Nonnas Scott Derrickson, The Gorge Michael Morris, Bridget Jones: Loca por el chico

Kyle Newacheck, Happy Gilmore 2

Mejor Director en programa de variedades o noticias

Yvonne De Mare, The Late Show con Stephen Colbert

Andy Fisher, Jimmy Kimmel Live!

Beth McCarthy-Miller, SNL50: El Concierto de Bienvenida

Liz Patrick, SNL50: El Especial de Aniversario

Paul Pennolino, Last Week Tonight con John Oliver

Mejor Director en Deportes

Matthew Gangl, Serie Mundial 2025

Steve Milton, Torneo de Maestros 2025

Rich Russo, Super Bowl LIX

Mejor Director en Reality shows

Lucinda M. Margolis, Jeopardy!

Adam Sandler, El precio justo

Mike Sweeney, Conan O'Brien Must Go

Guillermo del Toro podría hacer HISTORIA en los DGA Awards con Frankenstein

Esta es la segunda vez que Guillermo del Toro es nominado a un premio por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. La primera ocasión fue en 2018 con The Shape of Water. En aquel entonces, Guillermo resultó vencedor. De repetirse el resultado, se trataría de una hazaña histórica, pues el director sumaría su segundo premio, igualando el número de galardones de Alfonso Cuarón (Gravity, Roma).

Directores que quedaron FUERA de los DGA Awards 2026

Si bien la categoría de Mejor Director de Cine cuenta con grandes nombres, también hubo desaires considerables. Entre los directores que fueron completamente ignorados destacan Joachim Trier (Sentimental Value), Park Chan-wook (No Other Choice), Oliver Laxe (Sirât), Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent), Clint Bentley (Train Dreams) y Richard Linklater (Blue Moon).

¿Qué tanto influyen los DGA Awards en los Oscar?

Los DGA son de los más grandes referentes de la Academia para los Premios Oscar. Históricamente, sólo ocho ganadores del DGA no han logrado repetir la hazaña, por lo que es altamente probable que el cineasta que gane en la gala también resulte vencedor en la categoría de Mejor Director en los Premios Oscar.