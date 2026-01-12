Diego Luna y su novia Marina de Tavira DESLUMBRAN en la alfombra roja de los Golden Globes 2026

La temporada de premios siempre reúne a la crema y nata del cine internacional, y para los Golden Globes 2026 no hay ninguna excepción, pues dos de los mejores actores mexicanos se presentaron en la alfombra roja: Diego Luna y Marina de Tavira, quienes deslumbraron en la premiación del 11 de enero del 2026 como pareja.

Diego Luna obtuvo una nominación por su papel en "Andor", en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama, y si bien la perdió ante el actor Noah Wyle (The Pitt) , el actor DESLUMBRÓ la noche poniendo el nombre de México en alto. Pero si te estás preguntando en dónde has visto a Marina Tavira, no te preocupes, aquí haremos un pequeño repaso sobre su importante carrera en la industria cinematográfica.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Diego Luna and Marina de Tavira attend the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)|Monica Schipper/Getty Images

¿Quién es Marina de Tavira?

Marina de Tavira es una actriz mexicana que nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1974. Además de dedicarse a la actuación ha incursionado en el mundo del teatro como productora, y entre los títulos más importantes donde ha participado se encuentran películas como: "La Zona", "Un Mundo Maravilloso", "Efectos Secundarios", y uno de los más aplaudidos: "Roma", trabajando directamente con Yaritza Aparicio y Alfonso Cuarón.

Su papel en "Roma", donde interpretó a Sofía, le valió la nominación a los premios Oscars como Mejor Actriz de Reparto en el 2019, compartiendo nominación junto a Emma Stone (La Favorita), Amy Adams (Vice), Rachel Weisz (La Favorita) y Regina King (El blues de Beale Street). Por ese mismo papel ganó el Premio Ariel en el 2019.

Además ha estado en algunas de las series más importantes de televisión y plataformas de streaming, tales como "Las Aparicio", "Los Simuladores", "Ingobernable", "El Señor de los Cielos", "Falco" o "Now and Then".

Marina de Tavira y Diego Luna, ¿cuánto tiempo llevan juntos?

Ambos actores han decidido mantener su vida personal de la manera más discreta posible. Su relación se hizo pública en el 2019, por lo que llevan juntos alrededor de cinco años. Pocas veces se les logra ver ante el ojo público, la primera vez que posaron juntos en una premiación fue en el 2021 durante los Premios Platino, en Madrid.

