Disfruta de todas las películas Alvin y Las Ardillas a través de Azteca 7. Haz un maratón en compañía de tu familia.

Alvin y Las Ardillas llevan muchos años de historia, la mayoría de la gente los recuerda por sus caricaturas pero en realidad son mucho más longevos. Saltaron a la fama como una banda musical en 1958 y para sorpresa de muchos, ganaron el premio Grammy en cinco ocasiones, fueron creados Ross Bagdarasarian Sr, un actor, cantante y productor, quien además era presentado como el padre, bajo el seudónimo de David Seville.

Hicieron presentaciones en grupo bajo el nombre de David Seville y Las Ardillas, aparecieron en uno de los shows más populares de la época, conducido por Ed Sullivan. Ross era el encargado de darles vida a través de sus cuerpos de marionetas, fue tanto el éxito que debido a ello se decidió hacer una serie de dibujos animados.

Además de su peculiaridad como ardillas parlantes, lo que las hizo más populares fue su icónico tono de voz chillante. Voces que eran interpretadas por Ross Bagdarasarian, aunque la gente no sabía que era él realmente, la mente maestra detrás, estaba muy agradecido de que su banda ficticia tuviera tanto éxito.

La década de los 80 serían sus años de gloria en la pantalla chica, ya que en 1983 se estrenó su serie animada y permaneció al aire hasta 1990. También se dio a conocer su versión femenina como parte del elenco, ellas son Las Arditas, conformadas por Brittany, Jeanette y Eleanor, bajo los cuidados de la señorita Beatrice Miller.

Para la década de los 90, las ardillas fueron lanzadas a través de películas animadas de terror como Alvin y Las Ardillas conocen a Frankenstein (1999) y Alvin y Las Ardillas conocen al Hombre Lobo (2000). Finalmente, las películas que podrás disfrutar por Azteca 7, comenzaron a producirse en 2004. Tres años más tarde se estrenó Alvin y Las Ardillas, dirigida por Tim Hill. Después llegaron Alvin y Las Ardillas 2 (2009), Alvin y Las Ardillas 3 (2011) y Alvin y Las Ardillas 4 (2015).

La cuarta película de Alvin y Las Ardillas es la única en ser totalmente digital, tanto en imagen como en sonido. Las 3 películas anteriores tenían las voces de las ardillas tratadas mediante cambios de velocidad de cintas de audio analógicas. Esta no utilizó ninguna grabación de audio analógico. Todos los cambios de velocidad y tono se realizaron digitalmente.

También fue la más taquillera de la saga y aunque no pudo ganar $100 millones en la taquilla nacional como se esperaba, obtuvieron $85,9 millones a nivel nacional y $234,8 millones en todo el mundo. Es probable que esto sea el resultado de un intento fallido por enfrentarse al tan esperado estreno de Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza (2015) en la taquilla, la cual generó más dinero en un fin de semana a nivel nacional que esta película realizada en todo el mundo. ($248 millones), y ganó más de $2 mil millones, convirtiéndose en la quinta película más taquillera de todos los tiempos.