Hagrid tiene nuevo rostro: Nueva serie de Harry Potter revela sorprendente foto

La magia de Harry Potter está teniendo un nuevo aire con la nueva serie que marca el reinicio de esta historia de J.K. Rowling. Con la realización de la nueva serie de televisión, los detalles que embargan a esta producción son grandes misterios, los cuales, poco a poco son revelados.

A través de las redes sociales, de The Hollywood Reporter, donde se destapó el nuevo rostro de uno de los personajes más emblemáticos de la historia, y ese fue el de, el querido gigante ‘Hagrid’.

En el posteo se puede apreciar al actor Nick Frost con el look que lucirá para la nueva serie de Harry Potter, en la cual, será el cómplice del protagonista. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar y comentaron que: “el actor es fenomenal, despide al diseñador de vestuario”, “Se ve fabuloso”, entre muchos comentarios más.

¿Quién es Nick Frost, el nuevo Hagrid de Harry Potter?

Nick Frost es un rostro destacado en el mundo de la comedia y la actuación, especialmente conocido por su hilarante química con Simon Pegg y el director Edgar Wright. Este talentoso actor británico se ha ganado el corazón del público con su particular estilo, que combina el humor absurdo con una gran calidez y vulnerabilidad.

Su carrera despegó con la icónica serie de culto “Spaced” (1999-2001), donde su personaje Mike Watt fue un primer indicio de su genio cómico. Sin embargo, fue en la aclamada “Trilogía del Cornetto” de Edgar Wright donde Nick Frost se consolidó como una estrella global. En “Shaun of the Dead” (2004), “Hot Fuzz” (2007) y “The World’s End” (2013), Frost no solo nos hizo reír a carcajadas, sino que también mostró su habilidad para las escenas de acción y el drama.

Más allá de esta trilogía, ha participado en películas como “Paul” (2011), “Attack the Block” (2011) y “Cuban Fury” (2014), así como en la serie “Into the Badlands”. Su capacidad para transitar entre géneros, siempre con ese toque distintivo de humor y autenticidad, lo convierte en una figura única en el panorama del entretenimiento. Nick Frost es, sin duda, un maestro de la comedia que sigue deleitando a audiencias de todo el mundo.

El actor ahora tendrá el rol del guardabosques del colegio Hogwarts, de magia y hechicería.

¿Cuándo y dónde ver la nueva serie de Harry Potter?

El grupo Warner Bros. Discovery inició con las grabaciones de esta historia, que contará con la creadora del personaje J.K. Rowling como productora ejecutiva. El estreno de esta trama se planea para 2026, para una plataforma digital.

La serie cuenta con el productor y director británico Mark Mylod, que realizó algunos episodios de la exitosa serie “Juego de Tronos” y la película “El Menú" (2022), estará al cargo de esta nueva versión de Harry Potter.

El guión será escrito por Francesca Gardiner, hija del famoso director de orquesta británico John Eliot Gardiner.