Disney presenta su nuevo cortometraje que habla sobre la dismorfia corporal.

Las producciones cinematográficas han tenido grandes cambios en los últimos años y dentro de esta situación las temáticas que se mencionan han pasado a ser diferentes. Dentro de esto, es necesario hablar de la presentación del nuevo cortometraje de Disney que hablar sobre la disforia corporal.

Esto constituye un hecho trascendente porque es la primera vez que el gigante del cine lanza una producción donde la protagonista tiene un cuerpo no normativo y además, este aspecto se convierte en el eje temático de la historia. Es más que justo pensar que así como se lanza este envío también es factible creer que en el corto plazo se vendrán otras más.

¿De qué trata el nuevo cortometraje de Disney sobre la dismorfia corporal?

Reflect es el nombre de este corto y el mismo stra la situación en la que se encuentra Bianca, una niña de talla grande que es bailarina y se siente insegura cuando tiene que mirarse al espejo para corregir la postura mientras hace un paso de ballet. La acción se desarrolla durante una clase de baile con otros niños y niñas que tienen un cuerpo más normativo. Al dilema que se enfrenta Bianca cuando se ve reflejada en el espejo y no se siente cómoda con lo que ve se llama dismorfia corporal, la cual es un trastorno relacionado con la percepción que una persona tiene de su propia imagen física.

Hillary Bradfield, directora de esta producción, afirmó lo siguiente: “la idea del corto surgió cuando pensé en la propia filosofía que tengo hacia mi cuerpo. Siento que en general soy una persona muy positiva pero, en un ámbito más personal, me es más difícil mantener ese enfoque. Ver la historia desde la perspectiva de una bailarina me pareció lo adecuado porque parte de su trabajo es observar la postura y corregirla frente al espejo. Es un entorno en el que la protagonista tiene que mirarse aunque no quiera”.

REFLECT | Teaser trailer del corto animato Disney

Con Reflect se busca abordar el body positivity, un movimiento social que defiende la aceptación de todos los cuerpos sin importar la talla, forma, raza, género o si existe alguna discapacidad, entre otros. Dura 2 minutos y está disponible en la plataforma de Disney+. “Cuando la gente vea el corto espero que puedan valorarse y conseguir estar cómodos consigo mismos, aunque estén pasando un periodo personal más complicado. A veces debes ir a lugares oscuros para llegar al claro y eso hace que el resultado sea más gratificante”, concluye la directora.