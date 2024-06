¿Dónde y cuándo ver Artemis Fowl: el mundo subterráneo?

Nos encantan las grandes y nuevas emociones, por eso traemos para ti “Artemis Fowl: el mundo subterráneo” y así conocer juntos el mundo de las hadas y una historia conmovedora de un niño prodigio. ¡Te contamos todos los detalles del estreno Platinum de esta fantástica película!

¿De qué trata Artemis Fowl: el mundo subterráneo?

El fantástico mundo de las hadas esta por llegar a tu pantalla, pero no todo es lo que parece, pues está especie de criaturas maravillosas esconde muchos secretos. Artemis Fowl, es un joven de 12 años y todos pensaríamos que vive días totalmente normales, pero no es así, pues tiene una mente maravillosa capaz de hacer grandes cosas. El padre de Artemis está desaparecido y él crea un plan y poder encontrarlo, para lograrlo, tiene que adentrarse al mundo subterráneo donde habitan hadas, duendes y elfos, quienes unen sus fuerzas para que Artemis no descubra sus secretos, pues se vieron obligados a esconder su mundo por la avaricia de los humanos. Artemis, se prepara para enfrentarse contra diversas criaturas, pero no todo será tan fácil, ya que ellos tienen armas de última tecnología... Para lograr su objetivo, Artemis se ve obligado a secuestrar a un hada para pedir un rescate, el cual permitirá salvar a su padre y recuperar la fortuna de su familia ¿Podrá lograrlo?

¿Dónde y cuándo ver el estreno Platinum de Artemis Fowl: el mundo subterráneo?

Aparta la fecha en tu calendario y reúne a toda tu familia para disfrutar del estreno Platinum de "Artemis Fowl: el mundo subterráneo" este próximo 7 de julio por Azteca 7