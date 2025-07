¿Confirmado el live action de My Little Pony? Esto es lo que sabemos hasta ahora

¡Por muchos años los bronies esperaron por esto y parece ser que finalmente sucederá! Después de décadas de conquistar al público con su colorido universo animado, My Little Pony se prepara para dar el salto al mundo real. Según información exclusiva de Variety, Hasbro Entertainment y Amazon MGM Studios están desarrollando la primera película live action de la franquicia de estos simpáticos personajes, lo que marcará un nuevo hito para los fans de Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash y compañía.

My Little Pony tendrá su primera película live action y esto es lo que sabemos

En cuanto la noticia salió a la luz, miles de fanáticos mostraron su entusiasmo. Cabe mencionar que aunque el proyecto ya es un hecho, se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, por lo que no se ha confirmado ni el elenco ni el equipo creativo.

Mi pequeño Pony es todo un fenómeno que trasciende generaciones

Aunque no lo creas, el debut de estos personajes fue en 1983. Desde entonces, My Little Pony ha evolucionado y se han creado varios productos y proyectos como series animadas, ropa, películas y hasta comunidades globales de fans como los “bronies”, que redefinieron la forma en la que se consume este contenido infantil. Con su versión más moderna e influyente, “My Little Pony: La Magia de la Amistad” (2010), ayudó a que la franquicia ganara una base de fans intergeneracional, mezclando humor, aventura y valores como la amistad, la empatía y el trabajo en equipo.

La última película animada que se realizó de la franquicia fue “My Little Pony: A New Generation” (2021), la cual tuvo un lanzamiento exclusivo de plataforma debido a la pandemia. Cuando se estrenó en cines la cinta “My Little Pony: The Movie” (2017) logró recaudar más de 60 millones de dólares con un presupuesto modesto, lo que demostró su enorme potencial.

Hasbro está aprovechando sus franquicias para llevarlas a la pantalla grande

La compañía detrás de estos pequeños Ponys, también se encuentra desarrollando adaptaciones cinematográficas de otras de sus franquicias como “Clue”, “Magic: The Gathering” y “Dungeons & Dragons”, esta última ya cuenta con una película y se cree que la empresa tiene en mente expandir la creación de nuevos universos para el cine.

¿Cómo imaginas que será la nueva película live-action de “My Little Pony”?