Dragon Ball Z: 3 peleas que marcaron para siempre a Goku.

La producción japonesa a lo largo de los años se ha sabido mantener muy bien posicionada dentro de lo que es vigencia y popularidad, algo que quedó muy bien demostrado a partir de los diversos productos alrededor de este fenómeno como de las transmisiones varias de sus capítulos. Dicho esto, vale la pena repasar las 3 peleas que marcaron para siempre a Goku en Dragon Ball Z.

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La serie ha tenido en Goku a su principal personaje. La historia que nació con su primer tomo ilustrado allá por noviembre de 1984 cuenta ya con 38 años de aventuras en todos los formatos imaginables y de las mismas hay muchos hechos para repasar asique vamos a lo que nos convoca.

¿Cuáles son las 3 peleas que marcaron para siempre a Goku? El primero de los combates a los que tenemos que mencionar es el de Goku con Majin Vegeta. En el mismo se representaba el culmen de un largo arco de tensiones entre ambos personajes.



Su relación en ese momento se veía marcada por una amistad con cierta aversión que aquí terminó por reventar.



Babidi tomó posesión de Vegeta a través de su ambición y dio origen a algunas de las escenas de pelea más épicas en toda la saga animada. Muchos incluso prefieren esta lucha por encima que el encuentro final de Majin Boo.

La segunda es la pelea con Piccolo, la misma que representó uno de los momentos más emocionales para Dragon Ball.

Fue aquí cuando la obra de Toriyama terminó de abandonar por completo la comedia inocente con intermitentes dosis de acción que distinguía a las aventuras de Goku en su infancia, para dar paso a la odisea del joven que terminaría protagonizando la serie.

Y finalmente, la contienda con Cell es el otro momento destacado. Quienes vivieron esta lucha en tiempo real recuerdan perfecto la tensión y ansiedad de esperar entre cada episodio para conocer el desenlace fatal de este encuentro.

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Tal vez la saga es la más redonda en todos sus aspectos, por ello ha generado tanta obsesión por producir una adaptación cinematográfica.

