Dragon Ball: ¿Por qué Bulma se enamoró de Vegeta y no de Goku?

Dragon Ball sigue siendo a la fecha una de las series más populares que han surgido del mundo del anime.

Ha habido muchos motivos por los que es recordada, pero sin duda que el aspecto romántico o sentimental no es uno de ellos. Aunque hay situaciones de este tipo, algo que podemos expresarlo a partir de explicar cómo y en qué momento se enamoraron Vegeta y Bulma.

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Vale empezar diciendo que los dos tuvieron desde el inicio una relación problemática y a veces apasionada, pero luego de infidelidades y otros conflictos decidieron separarse para siempre.

Justamente por estos tiempos Vegeta entra en la escena, aunque lo cierto es que nunca mostró mucho interés por Bulma, ni por otro ser humano para ser honestos.

¿Cómo y en qué momento se enamoraron Vegeta y Bulma en Dragon Ball? Al final de la saga de Freezer, Vegeta termina agotado por el combate y sin un solo centavo entre los dedos.



Bulma se ofrece a darle hospedaje en el planeta Tierra porque claro, siendo la hija del dueño de Capsule Corp, el dinero nunca fue problema para ella.



Sin embargo, el príncipe de los saiyajines continúa absorbido por sus propios problemas, tanto así que un día roba una nave de la compañía para ir tras Goku y vencerlo de una vez por todas.



Ahora bien, en un punto tienen un hijo y ese es Trunks. La sorpresa es grande para los Guerreros Z, pues no hay ningún indicio de que esos dos estén siquiera cerca de tomarse de la mano.

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Vegeta, por entonces en Capsule Corp, se pone a entrenar día y noche con la tecnología que le ofrece la empresa. Es entonces que tiene un accidente en la cámara de gravedad, por lo que termina en cama y al cuidado de Bulma.